Киевское «Динамо» объявило об отставке главного тренера Александра Шовковского. Решение было принято после поражения команды в матче Лиги конференций от кипрской «Омонии» со счетом 0:2.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, ранее возглавлявший молодежную команду клуба. На его плечи ляжет задача выправить ситуацию, так как «Динамо» в чемпионате Украины после 13 туров занимает лишь седьмое место, набрав 20 очков.

Перед началом матча в Никосии болельщики «Омонии» вывесили в секторе флаги России и СССР. После замечания службы безопасности стадиона российский флаг был убран, однако флаг СССР оставался на протяжении матча.

Александр Шовковский, бывший голкипер и рекордсмен «Динамо» по числу проведенных матчей, возглавил команду в ноябре 2023 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Украины в сезоне 2024/25 и завоевал серебряные медали в сезоне 2023/24. Несмотря на эти достижения, неутешительные результаты в еврокубках и национальном чемпионате привели к его отставке.