В Катманду в результате пожара, вспыхнувшего во время массовых акций протеста, полностью уничтожен правительственный комплекс Сингха Дурбар. По предварительным оценкам, здание не подлежит восстановлению, пишет непальское издание Online Khabar.

Из-за неконтролируемого распространения огня пожарные даже не пытались его тушить, передает портал. В результате сгорели все важнейшие государственные архивы и документы, включая те, что хранились в офисах главы правительства и ведущих министров. Воспользовавшись хаосом, вызванным пожаром, в здание дворца проникли мародеры и вынесли оттуда электронную технику и мебель.

Помимо этого, участники массовых протестов также подожгли международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве, частную резиденцию главы правительства, офис правящей партии и устроили пожар в отеле Hilton.

Исторический комплекс Сингха Дурбар в Катманду, построенный премьер-министром Чандрой Шумшером в 1903 году под личную резиденцию, является объектом культурного наследия Непала. Его архитектурный ансамбль из 1700 комнат когда-то был крупнейшим дворцом в Азии.

Массовые протесты в Непале вспыхнули после того, как правительство страны 4 сентября ввело ограничения на доступ к ряду социальных сетей, включая принадлежащие Meta* платформы Facebook*, Instagram* и WhatsApp.

Хотя власти и отменили эти меры 9 сентября, это не привело к прекращению демонстраций и беспорядков. Апогеем стало вторжение демонстрантов в президентскую резиденцию с последующим поджогом, а также нападения на дома других госчиновников.

На фоне политического кризиса премьер-министр Непала Шарма Оли ушёл в отставку. Некоторые местные СМИ сообщали, что президент страны Рам Чандра Паудел также принял аналогичное решение, однако представители его администрации позднее опровергли эту информацию.

МИД России сделал заявление относительно ситуации в Непале, указав на отсутствие угроз для российского дипломатического представительства и граждан. Ведомство призвало временно воздержаться от поездок в страну и подтвердило позицию России в поддержку исключительно мирного выхода из внутриполитического кризиса.

* принадлежат компании Meta, деятельность которой по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена