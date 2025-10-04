В центре Тбилиси началась акция протеста оппозиции на фоне выборов в органы местного самоуправления, которые проходят в Грузии в субботу, 4 октября.

Днем в субботу тысячи протестующих собрались перед зданием парламента. Они полностью перекрыли автомобильное движение на центральном проспекте Тбилиси — Руставели и площади Свободы, сообщает Interpress.

Попытка штурма дворца президента

Затем собравшиеся на площади Свободы отправились к президентскому дворцу. Участники акции анонсировали штурм здания.

«Мы собираемся получить ключи от дворца президента. Это будет первым шагом», — заявил один из членов организационного комитета, бывший генпрокурор Муртаз Зоделава.

После этого протестующие начали прорываться в здание администрации президента. Вскоре они ворвались во двор резиденции, пробив железные заграждения. Спецназ применил против митингующих перцовый спрей, отогнав их от здания. Один из организаторов митинга оперный певец Паата Бурчуладзе, находящийся у президентского дворца, получил ожог глаз от слезоточивого газа.

В то же время митингующие начали бросать камни в президентский дворец и запускать пиротехнику в полицейских, передает ТАСС. В свою очередь полиция начала применять против демонстрантов водометы.

МВД Грузии после попытки протестующих прорваться в президентский дворец завило, что акция «вышла за рамки собрания и манифестации, предусмотренных законом».

«Призываем всех участников подчиниться законным требованиям полиции и не допускать эскалацию. Иначе правоохранители примут меры, предусмотренные законодательством», — говорится в заявлении.

Попытку захвата дворца осудила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа», — заявила она.

«Мирное свержение власти»

Акция протеста, которую организаторы называют «мирным свержением власти» и «мирной революцией флагов», стартовала с марша студентов. Они выдвинулись к площади Свободы от здания 1-го корпуса Тбилисского государственного университета.

Участвующие в акции протеста студенты обвиняют действующие власти Грузии, в том числе основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе, в тесной связи с Россией, пишет Interpress.

К акции протеста, помимо жителей столицы, намерены присоединиться тысячи протестующих из регионов, которые направляются в грузинскую столицу.

Протестующие приняли декларацию о том, что власть принадлежит им, и потребовали ареста премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, главы Службы госбезопасности Мамуки Мдинарадзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, депутата Теи Цулукиани и главы службы госохраны Анзора Чубинидзе, передает «Sputnik Грузия».

С целью обеспечения правопорядка в разных местах Тбилиси мобилизованы сотрудники полицейских подразделений. МВД Грузии призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. «На каждый факт нарушения закона, со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечает Interpress, протесты в центре Тбилиси продолжаются уже около года. Их участники требуют объявить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе акций.

Выборы в Грузии

4 октября в Грузии проходят местные выборы, в ходе которых будут избраны мэры 64 городов и муниципалитетов, в том числе Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также более 2 тыс. членов муниципальных советов. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (7:00 мск) и закроются в 20:00 (19:00 мск). Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) составила 33,5%, заявили в ЦИК страны.

Участие в голосовании принимают 12 политических партий. Восемь оппозиционных сил, в том числе партия экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение», отказались участвовать в выборах, не признавая легитимности властей после парламентских выборов 2024 года.

За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, в том числе действующий глава города от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно поступившим данным, на выборах уверенно побеждает правящая партия «Грузинская мечта», выступающая против интеграции в ЕС. По словам главы правительства, она набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах и городах.