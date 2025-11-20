Двухлетний мальчик из Хабаровска скончался 19 ноября на острове Лангкави. Его ужалила ядовитая медуза, после чего ребенок четыре дня находился в реанимации, сообщает The Star.

Отец мальчика рассказал, что инцидент произошел внезапно, когда его сын играл на мелководье.

«Моя жена передала мне моего ребенка, и через несколько секунд он перестал дышать. Я сделал искусственное дыхание как можно быстрее, а другие туристы помогли доставить нас к спасательной службе на пляже», — сказал мужчина.

По его словам, семья ценит всю оказанную помощь и не намерена подавать в суд, надеясь, что трагедия послужит предупреждением для отдыхающих на пляже.

Мать погибшего ребенка назвала его «героем».

«Наш герой… наш маленький ангелочек. Каждый день мы говорим ему, что любим его, и он всегда отвечает нам взаимностью», — сказала женщина.

Прах ребенка планируют перевезти в Россию после кремации.