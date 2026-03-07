Нью-йоркский особняк, в котором прошли подростковые годы детей Дональда Трампа, наконец обрел нового владельца спустя три года безуспешных попыток продажи. Как сообщает Fox Business, принадлежавший покойной Иване Трамп таунхаус на Манхэттене был продан за $14 млн — на $12,5 млн дешевле первоначальной цены.

Первая жена экс-президента США приобрела это здание в 1992 году вскоре после развода. Даже с учетом существенного дисконта оно все же принесло прибыль: сумма сделки оказалась на $2,5 млн выше той, которую Ивана Трамп заплатила при покупке более тридцати лет назад. Вырученные средства будут разделены между ее детьми — Дональдом Трампом-младшим, Эриком и Иванкой Трамп.

Шестиэтажный особняк из известняка площадью почти 900 квадратных метров расположен в престижном районе Верхний Ист-Сайд между Пятой и Мэдисон-авеню. Изначально здание использовалось как стоматологическая клиника.

После покупки Ивана лично курировала масштабную реконструкцию, превратив его в настоящее воплощение своего яркого и экстравагантного вкуса. Интерьеры, вдохновленные Версалем, изобилуют золотыми акцентами и оттенками красного. В доме пять спален, шесть ванных комнат, несколько просторных гостиных и две небольшие кухни в стиле «галерея».

Особого внимания заслуживают китайские фрески, стены, обитые шелком, библиотека с леопардовым принтом и хрустальные люстры практически в каждой комнате. Именно здесь провели свои подростковые годы дети президента. Эрик Трамп, вспоминая дом в 2022 году, отмечал, что его мать «абсолютно обожала» это место, и его роскошь идеально отражала ее характер.

Ивана Трамп прожила в особняке три десятилетия вплоть до своей смерти в июле 2022 года. Она была найдена без сознания у подножия лестницы. Власти квалифицировали инцидент как несчастный случай — падение, приведшее к смертельным травмам.

Продажа состоялась на фоне неоднозначной ситуации на рынке элитной недвижимости Нью-Йорка. Согласно отчету Leslie Garfield & Co., хотя количество сделок с таунхаусами в 2025 году выросло, средняя цена продажи упала на 14%, составив к третьему кварталу $6,9 млн долларов. Первоначально — вскоре после смерти владелицы — особняк выставили за $26,5 млн, но за три года цену пришлось снижать трижды.