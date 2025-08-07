Шестеро российских туристов пострадали в Турции при столкновении пассажирского микроавтобуса, на котором ехали из Антальи на фестиваль в Каппадокию, с легковым автомобилем. Состояние одного их пострадавших россиян оценивается как тяжелое, сообщает турецкий интернет-портал TurizmNews.

По его данным, ДТП произошло в городе Карамане около восьми утра по местному времени (совпадает с московским) на перекрестке. Водитель VIP-микроавтобуса, перевозившего туристов, потерял управление и врезался в легковушку, которая ехала наперерез.

Все пострадавшие были госпитализированы, местные власти проводят расследование. По предварительным данным, арендованным микроавтобусом Mercedes управлял некий «Сергей», а легковым автомобилем — Mercedes с французскими номерами — Мехмет К.

Телеканал Sabah приводит другие сведения: по его версии, микроавтобусом управлял некий О.С., а наиболее серьезно пострадавший турист, который находится в критическом состоянии, — это 36-летняя женщина по имени Елена.

«Микроавтобус, потерявший управление из-за удара столкновения, врезался в дорожные знаки и перевернулся, пострадали водитель VIP-микроавтобуса и российские туристы», а также еще два человека, ехавшие вместе с ними, пишет TurizmNews.

Водитель попавшего в аварию легкового автомобиля Мехмет К. заявил полиции, что проезжал перекресток на зеленый свет, когда перед ним внезапно выскочил микроавтобус, следовавший на красный сигнал светофора. По словам мужчины, при столкновении пострадали находившиеся с ним в салоне жена и ребенок.