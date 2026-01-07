Муж умершей в конце декабря французской актрисы Брижит Бардо Бернар д’Ормаль рассказал, что в последние недели жизни артистка признавалась, что «утратила желание жить». По его словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Она очень хорошо перенесла две операции для лечения рака, который ее забрал», — сказал д’Ормаль журналу Paris Match.

На фоне операций, а также болей в спине Бардо говорила, что «утратила желание жить», поделился муж актрисы.

«За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза — в моменты физического страдания она говорила, что ей всё надоело», — приводит журнал слова д’Ормаля.

Брижит Бардо умерла 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года. Последние недели своей жизни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и в окружении домашних животных, отмечает Paris Match. Осенью французские СМИ сообщали, что артистку дважды госпитализировали в связи с «серьезным заболеванием».

Похороны Брижит Бардо состоятся 7 января в Сен-Тропе. Актрису похоронят на Морском кладбище в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима. Он был первым мужем артистки и постановщиком фильма «И бог создал женщину» (1956), сделавшего ее мировой звездой.

Близкие Бардо отказались от предложения Елисейского дворца об официальных почестях. Церемония прощания пройдет с актрисой в местной церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон, она будет «скромной и простой».

На траурном мероприятии будут присутствовать ближайшие родственники и друзья Бардо. По настоянию семьи актрисы, приглашенным запрещено публично сообщать о своем участии, чтобы «не превращать прощание с Брижит в спектакль варьете». Как ожидается, на церемонию прощания прибудут глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, канадский эколог Пол Уотсон, а также музыканты из французской группы Gipsy Kings, пишет ТАСС.