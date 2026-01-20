Во вторник, 20 января аналитик солнечной активности и автор проекта Space Weather News Бен Дэвидсон заявил, что из-за экстремального солнечного радиационного шторма экипаж МКС якобы был вынужден экстренно эвакуироваться в российский служебный модуль «Звезда». Роскосмос в беседе с RTVI эту информацию опроверг.

Представитель корпорации сообщил RTVI, что работа продолжается в штатном режиме, угрозы для экипажа из-за шторма нет. При этом в Роскосмосе отметили, что модуль «Звезда» не имеет никаких преимуществ перед другими отсеками в отношении защиты от радиации, что также говорит о недостоверности распространяемой информации.

Бен Дэвидсон ранее утверждал в соцсети Х (ранее Twitter), что все члены экипажа, остававшиеся на МКС, должны оставаться в безопасных помещениях в рамках протокола радиационной защиты Safe Haven. Об активации протокола говорят данные радиолюбителей и специалистов по космической погоде, анализирующих радиообмен с МКС.

О сильнейшем за последние 22 года солнечном радиационном шторме ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на центр прогнозирования космической погоды Национальной метеорологической службы. По словам специалистов, последствия шторма могут затронуть космические пуски, авиацию и работу спутников.

Отмечается, что сопоставимая по силе космическая буря, произошедшая в октябре 2003 года, стала причиной отключения электроэнергии в Швеции и повреждения силовых трансформаторов в Южной Африке. Модуль «Звезда», который используется в качестве основного укрытия на станции, оснащен усиленной конструкцией, специальной внутренней компоновкой и баками с водой и топливом для дополнительной защиты.

Специалисты центра прогнозирования космической погоды Национальной метеорологической службы уведомили о радиационном шторме авиакомпании, NASA, Федеральное управление гражданской авиации США, американское Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, а также Североамериканскую корпорацию по обеспечению надежности электроснабжения и другие службы.