На фоне глобальной экономической неопределенности жителям Индии следует больше работать из дома и меньше тратить топливо на поездки. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди во время выступления на митинге в Хайдарабаде, пишет Navbharat Times.

Обращаясь к нации, политик напомнил о текущих экономических потрясениях, сбоях в цепочках поставок, международных конфликтах и росте инфляции. Он выразил уверенность, что в таких условиях решающее значение для страны имеет коллективное участие, и предложил расширить само понятие патриотизма, включив в него не только готовность к жертвам ради государства, но и дисциплинированный, ответственный образ жизни.

В частности, премьер-министр попросил население Индии воздержаться от необязательных покупок золота в этом году, чтобы сократить отток иностранной валюты.

Помимо этого, Моди отметил, что разумное потребление бензина и дизельного топлива позволит укрепить экономическое положение в стране, призвав индийцев по возможности использовать для поездок метро и общественный транспорт.

В сфере грузоперевозок, отметил он, приоритет стоит отдавать железнодорожному транспорту. Премьер-министр также предложил в профессиональной сфере снова использовать меры, опробованные во время пандемии, и больше внимания уделять удаленному формату работы, чтобы экономить время и топливо за счет онлайн-конференций.

Еще одной мерой поддержки внутренней экономики он назвал отказ от излишних зарубежных поездок, включая отпуска и проведение мероприятий за границей, чтобы поддержать сферу услуг и внутренний туризм. Моди также порекомендовал согражданам использовать для повседневных нужд отечественные товары и продукцию, чтобы поддержать занятость и снизить зависимость от импорта.

Премьер-министр также призвал людей сократить потребление растительного масла. «Я призываю сократить потребление растительного масла на 10%. Это не только поможет стране в эти непростые времена, но и улучшит здоровье вашей семьи», — сказал Моди.

Среди других способов помочь государству в непростой период он назвал внедрение органического земледелия, сокращение использования химических удобрений на 50% для улучшения состояния почвы, а также применение солнечных ирригационных насосов вместо дизельных аналогов в сельском хозяйстве.

Как отмечает El Pais, за несколько дней до обращения Моди к нации правительство Индии одобрило пакет гарантий по кредитам на $2 млрд для наиболее пострадавших секторов, который охватил авиацию, а также предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за конфликта на Ближнем Востоке и резкого увеличения цен на топливо. По информации индийских авиакомпаний, с 28 февраля по 24 апреля было отменено более 15,4 тыс. рейсов.

Помимо этого, блокировка Ормузского пролива из-за боевых действий между США и Израилем создала давление на поставки удобрений и газа в Индию. Сообщается, что до начала мая властям страны удавалось не перекладывать рост цен на потребителей в полном объеме. Однако, по информации местных СМИ, в ближайшее время правительство может пойти на этот шаг, чтобы компенсировать убытки топливных компаний.