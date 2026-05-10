Война с США и Израилем обрушила иранскую экономику, вызвав волну массовых сокращений в частном секторе, сообщает The New York Times со ссылкой на опросы владельцев бизнеса, рабочих и данные местных СМИ.

Самым сильным ударом стало введенное правительством отключение интернета в середине марта, когда начались боевые действия, — это практически уничтожило IT-отрасль страны. Рынок труда сжимается с двух сторон: все больше людей ищут работу, и все меньше домохозяйств могут платить за услуги.

Один из пострадавших — 49-летний тегеранский дизайнер продуктов Бабак (имя изменено по его просьбе из-за опасений репрессий). Он рассказал изданию, что через две недели после блокировки сети его вызвал начальник и сообщил о ликвидации его должности. Бабак признался:

«Я всю жизнь упорно трудился, постоянно учился и пытался расти, но сейчас, в моем возрасте, я оказался в подвешенном, неопределенном положении».

По данным NYT, такие истории становятся нормой по всему Ирану — компании проводят сокращения волна за волной.

Иранцы пишут в соцсетях о массовых увольнениях, невыплаченных зарплатах и стремительном росте цен на продукты и медицину. Данные рынка труда и местные СМИ указывают на масштабный кризис занятости после объявления перемирия.

«Мы не знаем, как мы сможем дальше жить при таких ценах. Вчера я купила две сосиски, и они обошлись мне в 1 млн риалов (56,6 рубля)», — жалуется местная жительница.

Ситуация усугубляется тем, что минимальная зарплата в Иране опустилась ниже $90 долларов (примерно 6,7 тысячи рублей), а риал продолжает падать, обновив на этой неделе очередной исторический минимум.

Рабочие стекольного завода пожаловались в СМИ, что до сих пор не получили зарплату за март, и вдобавок у них забрали медицинское страхование.

«Большинство заводов закрылись, особенно в промышленных зонах. Все остались без работы из-за нехватки сырья. Товары повседневного спроса подорожали, залоги и аренда выросли, а расходы на медицину и лекарства взлетели до небес», — говорится в одном из сообщений в соцсетях.

Газета Shargh Daily сообщила, что количество новых регистраций на иранской платформе услуг Achareh резко выросло в конце апреля по сравнению с тем же периодом прошлого года, особенно в таких сферах с низким порогом входа, как уборка и кейтеринг.

Число объявлений в сфере уборки и кейтеринга выросло на 239% в период с 21 апреля по 2 мая, в сфере электромонтажа — на 220%, сантехники — на 176%, услуг охлаждения — на 150%, обслуживания зданий — на 140%.

Гендиректор платформы Бахман Эмам заявил, что общее количество регистраций соискателей выросло на 30%.

«В этом году мы стали свидетелями массовых увольнений, и, похоже, значительная часть заявителей ищет работу впервые в своей жизни», — сказал Эмам.

Shargh Daily пишет, что некоторые работники, уходившие с Achareh на традиционные рынки, теперь вернулись, а многие, кто больше не может позволить себе жизнь в Тегеране, подают заявки на активацию профилей в других городах.

«Только одна из двух главных платформ по трудоустройству в Иране объявила несколько дней назад, что за один день получила 318 тысяч новых заявлений о приеме на работу — это новый рекорд», — отмечает экономический аналитик Ашкан Незамабади.

По его словам, количество новых вакансий упало примерно на 80%, а экономические потери и перебои с интернетом лишь усугубили кризис.

Незамабади считает, что планы правительства выдать кредиты в размере 220 млн риалов (около $120) на одного рабочего вряд ли предотвратят увольнения или создадут устойчивые рабочие места. По его оценке, помощь была бы более эффективной, если бы ее направили на поддержку потребителей для сохранения спроса.

Иранское агентство Labor News Agency (ILNA) сообщило, что стоимость базовой потребительской корзины семьи достигла 713 млн риалов (около $385).

Минимальная зарплата с учетом льгот упала примерно до $88 после падения риала, оставляя рабочих неспособными покрыть расходы на аренду и еду. Работники говорят, что с трудом покупают даже хлеб и яйца, а мясо и рис исчезли из потребительских корзин многих семей.

«Сегодня экономика фактически уничтожена, а война и проводимая политика привели к массовой безработице и еще большей бедности. Отключения интернета напрямую привели к потере рабочих мест и столкнули больше людей за черту бедности», — констатирует политический активист Милад Расаи-Манеш.

По его мнению, экономическое давление может спровоцировать скоординированные протестные действия. «Если рабочие организуются с помощью забастовок и коллективных действий, они могут ускорить перемены», — добавил он.