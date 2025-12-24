Полулегальный рынок ввоза техники Apple, в том числе Iphone, в Россию не исчезнет, однако на его участников наложат новые фискальные обязательства. Такое мнение высказал в разговоре с «Абзацем» экономист и эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Как и обмен наличной валюты, поставку Iphone в Россию не запретят, считает он. По его словам, для каналов поставки скорее всего будут «фискальные последствия», что приведет к росту цены продукции компании.

«И в особенности это охватит, вероятно, даже не новые модели, а старые, которые продаются с дисконтом, и при этом они либо установлены, либо поступают в страну по серым схемам», — рассказал эксперт.

Бархота пояснил, что для смартфонов, вероятно, установят аналог утилизационного сбора. Аналитик также обратил внимание, что процент «серых» Iphone на рынке в реальности может превышать 85%.

Из-за того, что у Apple нет официального представительства в России больше всего на рынке представлены устройства более старых поколений, отметил он. Экономист утверждает, что именно за их продажей государство будет особенно внимательно следить.

«Если серый рынок везет те же новые модели, то на них тоже будет накладываться дополнительное бремя, у нас для этого уже есть инструмент. Он предполагает сертификацию устройств, в противном случае гаджет превращается в “кирпич”», — сообщил Бархота, имея в виду единую базу IMEI.

В ином случае будет введен отдельный квазиналог на смартфоны от Apple, предположил эксперт.

Ранее стало известно, что с осени 2026 года в России заработает «технологический сбор» в отношении импортных устройств по аналогии с утилизационным сбором на иностранные автомобили. Источник «Интерфакса» рассказывал, что утверждать объем такого сбора и список подпадающей под него продукции будет правительство. Госдума приняла законопроект 20 ноября.

Согласно прогнозу Минфина, доход российского бюджета от «технологического сбора» к 2028 году составит около 218 млн рублей. В ведомстве также поясняли, что механизм вводят для финансирования российской электронной и радиоэлектронной промышленности и укрепления технологического суверенитета.