Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал участниками экстремистского сообщества бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и троих членов его семьи. Все их имущество перешло в собственность государства, пишет «Коммерсант».

Под действие судебного решения попали сам Гаджиев*, который раньше был депутатом четырех созывов Госдумы, а потом получил статус иноагента, его гражданская жена Нина Коломийцева, сын Магомедрасул Гаджиев, а также сестра бывшего парламентария Раисат Гаджилова.

Следствие установило, что после начала военной операции на Украине Гаджиев* уехал за границу и оттуда начал поддерживать украинские войска. Кроме того, согласно судебным материалам, он финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и оправдывал санкции против России.

Его гражданская жена помогала ему в этой деятельности — разделяла его взгляды и распространяла информацию, дискредитирующую российскую армию, установила прокуратура. По утверждению надзорного органа, через женщину и осуществлялось финансирование ВСУ, о чем Гаджиев* сам рассказывал журналистам и в роликах, опубликованных в соцсетях.

Кроме того, по версии следствия, сын и сестра бывшего депутата помогали ему управлять активами в России, обеспечивая финансовую поддержку его деятельности.

Несмотря на отъезд за границу, Гаджиев* сохранил в России ценное имущество, которое приносило доход для его деятельности, указывали в Генпрокуратуре.

В частности, среди его активов числились элитная недвижимость и земельные участки в Москве, Подмосковье и Дагестане общей стоимостью более 2 млрд рублей, а также компания по добыче песка и гравия в Дагестане, прибыль от которой выводилась за рубеж.

В итоге суд конфисковал в пользу государства все выявленное имущество семьи, включая:

100% долей в компании «Усадьба в Кадашах» (недвижимость стоимостью 229 млн рублей и 440 млн на счетах);

52 объекта недвижимости, среди которых: Помещения в престижных бизнес-центрах Москвы — в «Лаврушинском» рядом с Третьяковкой и в ТЦ «Модный сезон» на Охотном Ряду; Квартиры в элитных ЖК «Roza Ross» и «Пять звезд»; Земельные участки, дома, квартиры и машино-места.

Около 200 млн рублей наличными.

Что известно о Гаджиеве

Магомед Гаджиев* начал свою карьеру в налоговых органах. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя руководителя ведомства по Дагестану, а затем, до 2003 года, работал на аналогичной должности в налоговой инспекции по Южному федеральному округу.

Его политическая карьера в Госдуме продолжалась с 2003 по 2021 год, где он представлял «Единую Россию». На сегодняшний день Гаджиев проживает за пределами России. В мае 2023 года он получил статус иностранного агента, после чего был исключен из партии. Официальной причиной послужили «действия, дискредитирующие партию».

Глава Дагестана Сергей Меликов публично характеризовал Гаджиева* как «беглого предателя Родины». По словам Меликова, экс-депутат участвовал в распространении клеветы, способной спровоцировать конфликты между целыми народами.

Помимо этого, в отношении Гаджиева* возбуждено уголовное дело. МВД России объявило его в федеральный розыск по подозрению в организации убийства в 2011 году ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов