Суд приговорил к семи годам лишения свободы Дмитрия Царенко, бывшего концертного директора народного артиста России Олега Газманова, по делу о хищении прибыли с концертной деятельности на сумму более 15 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Приговор был вынесен по совокупности назначенных наказаний и приговоров с учетом времени, которое осужденный провел под стражей с момента задержания. Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах.

Уголовное дело насчитывает 17 эпизодов. Суд оставил без изменения решение об аресте недвижимости Царенко. Сторона потерпевшего согласилась с позицией государственного обвинителя. Представители защиты планируют обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Аудитор Газманова Ольга Джавахадзе рассказала в суде, что во время проверки деятельности компании артиста «ОМГ-промо», где Царенко был генеральным директором, были обнаружены несоответствия между доходами от продаж билетов и гонорарами Газманова. Джавахадзе также отметила, что после увольнения подсудимого прибыль от выступлений певца выросла на 40%.

Сам Царенко отказался признавать вину и заявил, что всегда координировал свои действия с Газмановым. Выступая с последним словом, он сказал, что ради певца был готов «сесть в тюрьму», но «ошибся в нем, как в человеке».

Царенко проработал с Газмановым около 25 лет. В июле 2025 года суд назначил концертному директору четыре года колонии по 13 эпизодам мошенничества. Новое уголовное дело было возбуждено по иску Газманова в сентябре прошлого года, в марте Царенко предъявили обвинение.