В Красноярске задержали экс-гендиректора стройфирмы и его делового партнера, главу другой фирмы задержали по делу об уклонении от налогов на 260 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Возбуждены дела об «Уклонении от уплаты налогов» и «Изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств» на основании материалов краевого УФСБ.

По версии следствия, в 2019-2022 годах гендиректор строительной компании оформлял поддельные документы, связанные с фиктивными организациями, включая договоры и счета-фактуры.

Затем, как считают правоохранители, фигурант дела занизил суммы налогов на добавленную стоимость и налог на прибыль организации более чем на 260 млн рублей. Для этого он указал в декларациях ложные данные о налоговых вычетах и взаимодействиях с подставными компаниями.

13 мая, как сообщает СКР, задержанные отправили 10 млн рублей на счета связанных с ними компаний. Деньги были перечислены на основании поддельного платежного поручения, а в качестве обоснования указана оплата за якобы оказанные услуги.

Также ведомство опубликовало видео обыска в доме одного из фигурантов дела, куда ворвался спецназ с кувалдой. На оперативных кадры были показаны дорогие машины, часы, а также пачки денег.

По информации от источника NGS24.RU, речь идет о бывшем депутате горсовета Красноярска Разиме Абасове, который ранее возглавлял компанию «Монолитстрой». «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источник также пишет, что правоохранители задержали Абасова и его делового партнера Василия Прохоренко.