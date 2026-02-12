В Москве задержаны бывший председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах и два собеседника в транспортно-логистической отрасли. Информацию также подтверждают «Ведомости» и ТАСС.

Обоим вменяется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным источников, Северилов был задержан 11 февраля. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу на два месяца.

В Мещанский районный суд Москвы уже поступили соответствующие ходатайства. Заседания по избранию меры пресечения назначены на 12 февраля.

Андрей Северилов возглавлял совет директоров FESCO с ноября 2020 года. В 2024 году он покинул этот пост и, по его собственным словам, полностью прекратил отношения с группой. Тогда же он зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 миллионов рублей, став ее руководителем.

В интервью РБК Северилов говорил, что новая структура будет управлять активами в разных отраслях, прежде всего в транспорте. Он не исключал приобретения морских портов и железнодорожных объектов, но конкретные планы не раскрывал.

Борис Иванов занимал должность вице-президента по производственному развитию FESCO.

В пресс-службе FESCO заявили, что руководство проинформировано о ситуации. Компания оказывает содействие правоохранительным органам. При этом в группе подчеркнули, что все производственные и операционные процессы идут в штатном режиме, без сбоев и остановок.

До 2023 года FESCO контролировалась бизнесменом Зиявудином Магомедовым, его братом Магомедом, а также рядом юридических и физических лиц. В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций группы в доход государства.

В ноябре того же года указом президента Владимира Путина 92,5 процента акций Дальневосточного морского пароходства — головной структуры FESCO — были переданы в уставный капитал госкорпорации «Росатом». Остальные акции находятся в свободном обращении.

FESCO — один из крупнейших российских транспортно-логистических операторов. Компания занимается контейнерными перевозками морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. География работы охватывает Тихий, Атлантический и Северный Ледовитый океаны.

Группа владеет собственным флотом, Владивостокским морским торговым портом, железнодорожным подвижным составом, парком контейнеров, а также терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске.

В октябре 2025 года FESCO объявила о переходе под ее управление Петропавловск-Камчатского морского порта и «Камчатского морского пароходства». Грузооборот порта составляет около одного миллиона тонн, восемь причалов находятся в государственной аренде.

Кроме того, за девять месяцев 2025 года компания увеличила объем контейнерных перевозок по морскому сервису FESCO Indian Line West, который связывает Индию, ОАЭ и Новороссийск, на девять процентов. За этот период было перевезено 12,5 тысячи TEU (двадцатифутовых эквивалентов).