Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по культуре Челябинска Элеоноры Халиковой. Как сообщает региональное следственное управление СКР, экс-чиновница подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в период с 18 января 2023 года по 3 июня 2024 года, занимая пост начальника управления культуры городской администрации, женщина из личной заинтересованности и для создания видимости активной работы злоупотребляла своим служебным положением.

Халикова, как установили следователи, дала прямое указание директору муниципального «Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» Жазиту Нургазинову заключить договор с коммерческой фирмой на поставку аттракционов. Сумма контракта превысила 86 млн рублей, а финансирование осуществлялось за счет целевой субсидии в 400 млн рублей, выделенной на развитие и благоустройство парка.

По условиям этого договора, в собственность учреждения были переданы 68 объектов движимого имущества, которые до этого момента уже находились у него в пользовании по договору аренды.

Криминальный характер сделки, по данным следствия, заключался в том, что подозреваемая была заранее осведомлена о планах по сносу: она достоверно знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки «Гулливер» в парке должны были начаться работы по демонтажу объектов капитального строительства, малых архитектурных форм и в том числе аттракционов. Таким образом, экономическая целесообразность в их покупке полностью отсутствовала.

Кроме того, следствие утверждает, что чиновница знала о заведомо завышенной стоимости части приобретаемого имущества, его неликвидности и значительном износе конструкций, что впоследствии критически снизило остаточную стоимость этих активов.

В результате действий подозреваемой администрации города Челябинска был причинен материальный ущерб, превышающий 86 млн рублей, считают в СКР. Уголовное дело было возбуждено после выявления преступления сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые сейчас осуществляют оперативное сопровождение расследования.

На данный момент следователями СК России проводятся обыски по месту жительства фигурантки, решается вопрос о предъявлении официального обвинения и избрании меры пресечения, а также выполняются другие необходимые следственные действия.

Челябинские СМИ пишут, что Халикова была задержана 5 декабря — буквально через несколько дней после ухода в отставку. Бывшего директора Парка им. Гагарина Нургазинова задержали и арестовали еще в октябре, но как раз накануне задержания Халиковой перевели из СИЗО под домашний арест. Ему, как и экс-начальнице комитета по культуре, вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Следственный комитет публиковал видеозапись обыска в доме Нургазинова, где была обнаружена и изъята крупная сумма наличными.

Элеоноре Халиковой 39 лет. На сайте администрации Челябинска отсутствуют сведения о ее биографии. В газете «Вечерний Челябинск» утверждали, что она получила два высших образования — актерское в ГИТИСе и менеджера госслужбы в ЧелГУ, а карьеру начинала в Москве с работы директором студии документального кино «Остров».

В городской комитет по культуре (ранее — управление) Халикова пришла работать в 2010 году на должность главного специалиста, параллельно войдя в состав совета Фонда поддержки кинематографа Челябинской области. В 2018 году она сменила главу комитета Дмитрия Назарова в статусе исполняющей обязанности, а с 1 апреля 2019 года возглавила ведомство полноправно.

Назаров, рассказывая журналистам о Халиковой, называл ее актрисой театра и кино, которая якобы «много снималась». Бывшая чиновница является супругой заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, у них двое детей.

В 2009 году Халикова зарегистрировала ИП в сфере кинопроизводства, но закрыла его примерно через год. Она также фигурировала в числе совладельцев ныне несуществующего ООО «Виртус-фильм», а в 2013 году создала компанию «Феличита», оказывающей услуги в сфере красоты.