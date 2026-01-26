В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества: его подозревают в нарушении интересов государства при незаконной передаче земли собственникам без лицензии на пользование недрами, сообщило региональное СУ СКР. Мужчина задержан.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в корыстных интересах (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и запрет на определенную работу в течение трех лет.

Следствие считает, что в 2021-2024 годах глава управления Росимущества по Дагестану незаконно сдал гражданам объект федеральной собственности — земельный участок. Потом при его содействии арендаторы стали собственниками этой земли. Поскольку у них не было лицензий на пользование недрами, произошло «существенное нарушение охраняемых законом интересов государства», заявили в СК.

При участии сотрудников дагестанских управлений ФСБ и УЭБиПК МВД дома у подозреваемого провели обыск, в ходе которого изъяли важные для расследования документы и электронные носители данных. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте задержанного.

Имя фигуранта в сообщении СУ СКР по Дагестану не названо. Судя по данным СПАРК, с середины июля 2022 года по сентябрь 2025 года — то есть в установленный следствием период предполагаемого нарушения закона — территориальным управлением Росимущества руководил Умахан Абакаров (сначала в статусе врио, а потом полноправно). В 2024 году «Дагестанская правда» публиковала его рассказ о создании муниципальных пляжей в Махачкале.