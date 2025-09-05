Суд признал виновным бывшего гендиректора ООО «Эльбро» Ивана Мальцева в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонзаказа, сообщает СКР. Его приговорили к двум годам колонии общего режима и оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Также Мальцеву на год запретили работать в коммерческих структурах, где он мог бы выполнять организационные, административные и хозяйственные обязанности.

По данным следствия, в 2022 году госзаказчик заключил контракт с АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Минобороны России. Сумма договора составила более 1,5 млрд рублей. Заказ предусматривал выполнение строительно-монтажных работ на объектах в Тверской области и Алтайском крае.

В 2023 году бывший глава «31 Государственного проектного института специального строительства» Александр Молодченко вместе с Ольгой Павловой и ООО «Эльбро» организовали закупку строительных материалов по завышенной цене. Как считают правоохранители, в результате они похитили более 40 млн рублей, тем самым нанеся Минобороны России ущерб в особо крупном размере.

Уголовные дела в отношении Молодченко и Павловой еще рассматриваются.

В июле СКР уточнял, что в 2023 году Молодченко и Павлова привлекли в качестве соискателя ООО «Эльбро», компания отвечала за поставку стройматериалов. Мальцев во время расследования начал сотрудничать со следствием, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Минобороны России получило возмещение ущерба в полном объеме.