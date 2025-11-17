Тверской суд Москвы постановил отправить под стражу бывшего председателя Российского союза молодежи (РСМ) Павла Красноруцкого по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). Согласно карточке дела, решение вступит в силу 19 ноября.

По информации на сайте суда, меру пресечения Красноруцкому избрали 15 ноября. В разделе «Документы» указано, что постановление суда запрещено к публикации.

По данным канала «Осторожно, новости», экс-главу РСМ задержали за два дня до этого, 12 ноября.

Красноруцкий возглавлял РСМ С 2012 по середину 2023 года, когда сообщил о досрочном сложении полномочий по личной инициативе. Он объявил об этом во «ВКонтакте» после сообщений о том, что он устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву.

Судя по сообщениям в телеграм-канале РСМ, он остается членом Попечительского совета организации, а в конце октября его удостоили звания «Почетный член РСМ».