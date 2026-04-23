Стоимость минимального варианта недельного отдыха на Сейшельских островах на двоих с перелетом из Москвы может обойтись в 180-190 тыс. рублей при рациональном планировании расходов. Об этом рассказала Life.ru туристический эксперт и руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

Ансталь выделила три основные категории отдыха на Сейшелах — минимальный, средний и премиум-сегмент. Говоря о первой категории, она уточнила, что речь идет о перелетах с пересадками, так как количество времени в полете и число пересадок влияют на дешевизну билета.

Помимо этого, желающим сэкономить на отдыхе эксперт порекомендовала обратить внимание не на отели класса «люкс», а на более простые гостевые дома, гестхаусы, проживание в которых подразумевает самообслуживание. Если в таком варианте брать еду навынос, отказаться от дорогого трансфера и пользоваться общественным транспортом, то поездка сроком в одну неделю может обойтись в сумму около 180-190 тыс. рублей.

Второй, «средний» вариант уже подразумевает прямой перелет к месту отдыха, хороший отель или апартаменты с включенным в стоимость проживания завтраком. Ансталь уточнила, что формат питания в этом варианте дает возможность для маневра, так как отдыхающие могут выбрать полный пансион или предпочесть только завтраки и ужины, в то время как категория «все включено» обойдется в более существенную сумму.

В такой конфигурации бюджет поездки также может включать в себя какое-то количество экскурсионных программ, аренду машины и др. В зависимости от курса валют, количества ночей, расценок конкретного отеля и прочих факторов этот вариант может потребовать около 350 тыс. рублей.

В случае же с отдыхом «премиум-класса», когда туристы останавливаются в отелях категории «люкс» и «делюкс» или виллах на частных островах, а путешествуют на вертолетах, ценник может начинаться от 800 тыс. рублей и уходить «в бесконечность», отметила Ансталь.

Тем же, кто предпочитает высокий комфорт отдыха, но в то же время хочет удерживать свои расходы в неких рамках, эксперт порекомендовала обратить внимание на проживание формата self-catering, который включает в себя апартаменты с кухней, где человек может сам заняться готовкой без оплаты услуг личного шеф-повара в ресторане.

Снизить нагрузку на бюджет также поможет выбор в пользу бесплатных общественных пляжей вместо частных, что не представляет проблемы на Сейшелах, где у каждого есть право загорать и купаться даже на территории дорогого резорта.

«Ну и, конечно же, путешествие в низкий сезон. В высокий сезон всегда оверпрайс, а в низкий — выгодные цены. Это такие периоды, как май/июнь, сентябрь. Вот в это время можно смотреть разные варианты. Поток туристов меньше, спрос ниже — цена ниже. Поэтому здесь можно спокойно сэкономить», — подытожила Ансталь.

В 2025 году Сейшельские острова посетили более 20 тыс. российских туристов.