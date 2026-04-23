Журналист кремлевского пула Александр Юнашев попросил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать слухи о возможных кадровых перестановках в правительстве, которые появились после критических замечаний главы государства о темпах экономического роста.

«Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!» — ответил представитель Кремля.

Совещание по экономическим вопросам с участием президента России Владимира Путина прошло в Кремле 15 апреля. В ходе него глава государства заявил, что экономическая динамика снижается уже два месяца подряд. Он в частности отметил, что за январь—февраль ВВП сократился на 1,8%, тогда как обрабатывающие отрасли, промышленное производство и сфера строительства «оказались в минусе».

Во время совещания Путин обратил внимание, что «траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий», уточнив, что речь идет о в том числе прогнозах правительства и Банка России. Среди причин снижения ВВП президент упомянул календарные и погодные факторы, а также меньшее число рабочих дней в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О совещании по экономическим вопросам с участием Путина ранее высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что «такого грустного заседания давно не видел».

«Вам десять раз говорили — провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансово-экономические, другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году. Мы не имеем права это повторять. Все ясно, есть конкретный опыт. Давайте принимать решения», — сказал Зюганов.

Заявление лидера КПРФ завирусилось в соцсетях. После этого в стенограмму выступления политика на сайте партии были внесены корректировки, и теперь она выглядит следующим образом: «Если не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го».

Согласно прогнозу правительства, рост российской экономики в 2026 году должен ускориться до 1,3% против 1% в прошлом году. По подсчетам Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на ближайшие два года в связи с ростом цен на сырьевые товары. Песков в середине апреля заявил в интервью телеканалу India Today о «некотором скромном приросте» нефтяных доходов России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По оценке представителя Кремля, эти суммы не являются критически важными ни для бюджета, ни для экономики страны в целом.