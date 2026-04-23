Компания NtechLab, один из лидеров в области видеоаналитики на базе ИИ, отчиталась о рекордных финансовых показателях по итогам 2025 года. Выручка компании достигла 2 млрд рублей, а показатель EBITDA составил 543 млн рублей. Динамика роста составила 30%, что связано с расширением присутствия в российских регионах и выходом на рынки стран Глобального Юга.

Экспансия в регионы и структура доходов

На сегодняшний день технологии NtechLab применяются более чем в 70 регионах России. В 2025 году география присутствия расширилась за счет внедрения решений в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Адыгее, а также в Пензенской, Калужской, Владимирской и Ростовской областях. Доля компании на рынке Москвы достигла 33%. Структура выручки по итогам года распределилась следующим образом: 40% обеспечил сегмент B2G (государственные заказы), 35% принесли международные контракты, а на долю B2B-решений пришлось 25% доходов.

«За несколько лет компания прошла путь от стартапа до одного из лидеров мирового рынка ИИ. Мы инвестируем в развитие продуктовой линейки в критически важных для страны направлениях: безопасности, городских сервисах, промышленности», — отметил председатель Совета директоров NtechLab Василий Бровко.

Безопасность и «умный город»

Алгоритмы компании активно используются для поиска пропавших людей и идентификации правонарушителей. Так, в Новосибирской области за 2025 год с помощью систем NtechLab было найдено более 120 детей и задержано свыше 3000 человек.

Помимо безопасности, ИИ-решения компании контролируют своевременный вывоз мусора, загруженность дорог и состояние общественных пространств, а также фиксируют нарушения правил пользователями электросамокатов. Для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях в удаленных районах был разработан мобильный тактический комплекс, способный работать там, где нет стационарного видеонаблюдения.

B2B-направление и международные рынки

В бизнес-сегменте ключевыми кейсами стали внедрение видеоаналитики во Владивостокском порту (группа FESCO) для контроля пропускного режима, а также проекты в агропромышленных комплексах и ритейле. Технологии компании были интегрированы в работу одного из стратегических аэропортов для фиксации нарушений ПДД и обеспечения комплексной безопасности.

На международной арене NtechLab закрепила позиции на рынках Алжира, ЮАР и Таиланда, заключив соглашения о внедрении систем в транспортной и промышленной сферах.

Планы на 2026 год

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук сообщил, что в 2026 году компания сосредоточится на инвестициях в команду и создании типовых ИИ-решений. Цель — сделать технологии доступными не только для корпораций и государства, но и для широкого круга пользователей за счет упрощения механизмов внедрения в существующую инфраструктуру.