Россия и Китай отказываются присоединиться к разработанным в США «Соглашениям Артемиды», направленным на освоение Луны и Марса, так как этот документ входит в противоречие с ключевыми конвенциями в космической сфере. Об этом заявил руководитель Союза «Советский космос» Максим Цуканов, передает 360.ru.

С 1967 по 1979 год мировое сообщество заключило пять конвенций, среди которых договор по космосу, соглашение о спасении космонавтов, конвенции об ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, о регистрации запускаемых в космос объектов и о деятельности на Луне, а также прочих небесных телах. «Соглашения Артемиды» были предложены NASA в 2020 году. В них предложены принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях, в том числе для добычи полезных ископаемых. К документу присоединились 62 страны.

В частности, указал Цуканов, в соответствии с документом 1967 года вся территория Луны рассматривается как общее достояние человечества, в то время как предложенные США нормы предполагают огораживание различных территорий, приближая их к статусу собственности той или иной страны.

«Россия и Китай стараются придерживаться буквы международного права, а американцы, грубо говоря, хотят все себе загрести», — сказал он.

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт обратил внимание, что технологические возможности для разработки лунных ресурсов весть не у всех участников «Соглашения Артемиды», а само понятие участия в этом процессе требует уточнения.

В частности, речь идет о договоренностях по принципам работы в общих радиодиапазонах, когда представителям разных государств придется находиться вблизи участков, где работают участники других миссий, пояснил Эйсмонт.

Ученый добавил, что дискуссия вокруг проекта «Артемида» схожа с ситуацией, которая сложилась при запуске советской орбитальной станции «Мир». США присоединились к проекту лишь получив одобрение Конгресса с перевесом в один голос. Позднее на базе «Мира» была создана МКС, где сложился компромиссный вариант сотрудничества между двумя странами.