Распространенные бытовые привычки россиян могут стать поводом для штрафа в случае жалобы со стороны соседей, проверки пожарного надзора или муниципального контроля. О наиболее распространенных весной и летом правонарушениях рассказала KP.RU адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко.

Клумба из покрышек

Старые автомобильные шины, зачастую используемые для «садового» декора во дворах, проходят по категории отходов III-IV класса опасности из-за содержания токсичных веществ. Такие покрышки можно размещать лишь в специально оборудованных местах с последующей передачей организациям, специализирующимся на работе с такими отходами.

«Если покрышки используются для оформления клумб, ограждений и иных декоративных конструкций, это квалифицируется как несанкционированное размещение отходов», — отметила Жмурко.

Подобные действия квалифицируются в соответствии со статьей 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды» и наказываются штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей для простых граждан, 10—30 тыс. рублей для должностных лиц, 100—250 тыс. для юрлиц.

Велосипеды в общем коридоре

Хранение велосипедов, самокатов, колясок, старой мебели, стройматериалов и других личных вещей в подъезде, на лестничной клетке, в межквартирных тамбурах и т. д. также может повлечь за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Все эти предметы уменьшают ширину путей для эвакуации и создают препятствия при выходе из здания в случае пожара, тем самым нарушая правила безопасности (ст. 20.4 КоАП).

Кондиционеры и белье за окном

Так как фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу, то изменение его внешнего вида без соответствующего решения общего собрания собственников нарушает статьи 36 и 44 Жилищного кодекса или может квалифицироваться в соответствии со ст. 7.21 КоАП как самовольное переустройство жилого помещения. Штраф для граждан в этом случае может составлять от 2 до 5 тысяч рублей.

Вытряхивание ковров с балкона

В случае попадания пыли и мусора на соседние балконы, окна и придомовую территорию к жильцу может быть применено наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей за нарушение правил благоустройства, регулируемых региональными нормативными актами.

Кормление голубей

Разбрасывание хлебных крошек или зерен около подъезда может квалифицироваться как создание угрозы благополучию населения (ст. 6.3 КоАП) или нарушать региональные правила благоустройства — если в результате фасады зданий, автомобили и тротуары загрязняются пометом, а санитарно-эпидемиологическая обстановка ухудшается из-за появления грызунов. В первом случае штраф составляет 100—500 рублей, во втором — от 3 до 5 тысяч рублей.

Мойка автомобиля во дворе

Попадание моющих средств, нефтепродуктов и загрязненной воды в почву квалифицируется как создание угрозы санитарному благополучию, а если речь идет о личных земельных участках — как ухудшение состояния почвы из-за загрязнения химическими веществами (ст. 8.6 КоАП).

Если автовладелец помыл машину у водоема или в водоохранной зоне, его действия попадают под действие статьи о нарушениях, связанных с прибрежной защитной полосой (ст. 8.42 КоАП). Штраф в такой ситуации может составлять от 3 до 5 тысяч рублей.

Шашлыки на даче

Шашлыки можно жарить в специально отведенных местах — мангалах, жаровнях, барбекю, при этом они должны быть расположены не менее чем в пяти метрах от ближайшей постройки, а в радиусе двух метров нужно убрать все легковоспламеняющиеся предметы. Поблизости желательно иметь средства пожаротушения. Если правила не соблюдены, штраф может составить от 5 до 15 тыс. рублей, а в случае пожара или причинения ущерба — до 50 тыс. рублей.

Борщевик

С 1 марта 2026 года дачники, допустившие произрастание борщевика на своем земельном участке, могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тыс. рублей. Если игнорировать требования контролирующих органов годами, можно даже лишиться участка по решению суда.