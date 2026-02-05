Московский суд 5 февраля отправил в СИЗО трех предпринимателей из Красногорска — Инну Миль, Илью Волка и Ниджада Гусейнова — по уголовному делу о хищениях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в системе ЖКХ Минобороны, пишет «Коммерсант». Днем ранее под стражу был взят бывший гендиректор подведомственного учреждения «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков.

По версии следствия, они организовали заключение договоров на жилищно-коммунальные услуги для военного ведомства по завышенным ценам, нанеся ущерб более чем на 1 млрд рублей. Фигуранты будут находиться в следственном изоляторе по меньшей мере до 2 апреля.

Следствие считает, что предприниматели в разное время руководили или были учредителями компаний, через которые проходили деньги по договорам с «Росжилкомплексом». Это учреждение, созданное в 2020 году, отвечает за управление всем жилым фондом Минобороны — от обеспечения служебными квартирами до ремонта домов в военных городках.

По данным Главного военного следственного управления Следственного комитета России (СКР), с 2021 по 2024 год руководство «Росжилкомплекса» ввело в заблуждение наблюдательный совет и организовало заключение однотипных договоров на обслуживание жилья по завышенным расценкам. Общая сумма таких контрактов превышает 1 млрд рублей.

Дело было возбуждено 20 января, а задержания начались 3 февраля. Поводом послужили проверки Счетной палаты и Казначейства.

В суде адвокат одного из фигурантов, Ильи Волка, заявлял, что экспертизы о завышении цен еще не проводились, а сумма в 1 млрд — это стоимость договоров, а не доказанный ущерб. Защита также указывала, что ее подзащитный вышел из состава упомянутых компаний ещё в 2019 году. Следователь в ответ ссылался на выводы Счетной палаты.

Ниджад Гусейнов, который является помощником военкома Красногорска по мобилизационным ресурсам, утверждал, что когда-то руководил некоторыми фирмами из дела, но потом ушел из них и не знает о нарушениях. Его адвокат сообщил, что сумма ущерба, по их данным, составляет 100 млн рублей.

В ходе слушаний выяснилось, что Илья Волк и Инна Миль — родные брат и сестра. Следователь настаивал на аресте Миль, указывая на то, что она непосредственно работала с Абраменковым, а также на риск давления на свидетелей. Защита женщины просила не помещать ее в СИЗО, отмечая, что она дала подробные письменные показания, хотя и не признает себя виновной. Суд оставил ходатайство без удовлетворения.

До создания «Росжилкомплекса» аналогичные функции выполняло акционерное общество «Славянка», входившее в холдинговую структуру «Оборонсервис». Его бывший руководитель Александр Елькин, которого в публикациях СМИ называли приближенным к экс-министру обороны Анатолию Сердюкову, был осужден четыре года назад. По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы по обвинению в получении взяток и хищениях на общую сумму 700 миллионов рублей.

В деятельности самого «Росжилкомплекса» также ранее фиксировались различные инциденты, отмечает «Коммерсант». В частности, в октябре прошлого года сотрудникам новосибирского филиала учреждения были предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт многоквартирных домов, который, по версии следствия, не проводился.

Ранее начальник филиала «Южный» Сергей Бгатов был привлечен к ответственности за незаконное начисление жилищной субсидии на 19 миллионов рублей лицу, не имевшему на нее права, а руководителя отдела «Кубинский» московского филиала Дмитрия Ракутина обвинили в халатности из-за непредоставления жилья 23 семьям, состоявшим на очереди и проживавшим в аварийных помещениях.