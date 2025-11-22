У бывшего капитана московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгения Алдонина выявили тяжелое заболевание, сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 22 ноября. Источник ТАСС рассказал, что 45-летнему футболисту диагностировали рак желудка, ему сделали операцию в Германии.



Как утверждает телеграм-канал «Первый спорт», у Алдонина выявлен рак в тяжелой форме.

В РПЛ сообщили, что речь идет о тяжелом заболевании, требующем длительного и дорогостоящего лечения. Организация начала сбор средств для помощи семье Алдонина. В сообщении РПЛ отмечается, что «на плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь».

«Российская премьер-лига призывает всех — клубы, игроков, тренеров, менеджеров, болельщиков — присоединиться к общему сбору и оказать посильную помощь Евгению и его семье», — говорится в публикации.

Евгений Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе столичного клуба он дважды выиграл чемпионат России (2005, 2006), пять раз — Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — Суперкубок России (2004, 2006, 2007, 2009). В 2005 году завоевал Кубок УЕФА, эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин играл за волгоградский «Ротор», а после ухода из армейского клуба — за саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». После завершения карьеры работал в тренерских штабах московского «Торпедо» и «Ротора».

За сборную России Алдонин провел 29 матчей. В составе национальной команды принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

Алдонин был женат на певице Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года.