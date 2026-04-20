Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отсидевший 12,5 года по статье о взяточничестве, рассказал в программе «Что это было» на RTVI, как в 2022 году основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приезжал в колонию набирать заключенных для участия в боевых действиях.

Когда началась российская военная операция на Украине, Урлашов отбывал наказание в колонии строгого режима в Рыбинске. Он рассказал, что о начале боевых действий заключенные «узнали, как и все россияне, из телевизионных программ».

«Что касается Евгения Пригожина, да, он приезжал. Это был, по-моему, июль. Нас тогда вывели на плац всех. Я тоже стоял среди всех, ждал, что он приедет. Нам говорили: «Да вот он подъезжает, всё, он уже здесь близко»», — вспоминает Урлашов.

Он говорит, что тогда к нему на плацу подошли несколько офицеров и сказали, что ему «надо уйти».

«Я же не могу им сопротивляться. Пошел, в дежурку сел. И господин Пригожин по рации спрашивает (это всё я прямо сам слышал): «Где Урлашов?» — «Вот он здесь сидит». — «Пусть идет в казарму и делает там, что хочет. Чтобы я его не слышал и не видел»», — рассказал Урлашов.

Экс-мэр говорит, что в итоге сидел в бараках в полном одиночестве.

«Во всей зоне тишина полная, и очень много кошек. Кошки все удивлены: «А куда люди делись?» А люди на плацу», — вспоминает Урлашов.

На вопрос, почему Пригожин мог попросить, чтобы его не было плацу, бывший мэр ответил, что может только предположить.

«Скорее всего, он думал, что <…> я бы его допрашивал. Он стоял на плацу, и я бы точно с ним начал разговаривать. Я не боюсь никого: ни Пригожина тогда, ни никого другого. Да, я бы, наверное, задавал вопросы, я был настроен так», — сказал Урлашов.

Он утверждает, что если бы Пригожин предложил ему записаться в ЧВК «Вагнер», он бы не согласился. «А вот если бы он со мной разговаривал как с другими бы заключенными, с некоторыми, я бы с ним дрался прямо на плацу, это точно», — добавил экс-чиновник.

Урлашов рассказал, что ни от кого из заключенных, ушедших в ЧВК «Вагнер», не слышал плохого о Пригожине. «Он выполнял те обещания, которые давал на плацу, просто иногда разговаривал очень жестко, матом, даже с угрозами некоторыми», — пояснил Урлашов.