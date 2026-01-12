Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о легализации незаконных доходов (ч.3 ст. 194 УК республики), сообщила местная прокуратура на своей странице в Facebook*.

Суд также обязал Гарибашвили выплатить штраф в размере 1 млн лари (29 млн рублей). Кроме того, он должен будет передать государству денежные средства, полученные в результате преступной деятельности и изъятые в ходе обысков у него дома.

Экс-премьер Грузии свою вину признал, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении соглашения о признании вины.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему премьеру республики в октябре 2025 года. По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили «тайно и под прикрытием» вел бизнес-дела и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Как должностное лицо он не имел права заниматься такой деятельностью.

Следствие также установило, что экс-премьер Грузии указывал заведомо ложные данные в декларациях, чтобы легализовать часть незаконных доходов. Он утверждал, что получил порядка 830 тыс. лари в качестве подарка от члена семьи. Помимо этого, Гарибашвили зарегистрировал на третьи лица приобретенные им автомобили общей стоимостью более чем 463 тыс. лари и 100-процентную долю в одной из компаний, в собственности которой находилась недвижимость.

Часть незаконно полученных денежных средств Гарибашвили конвертировал в иностранную валюту. При обысках в его квартире, которые прошли 17 октября 2025 года, правоохранители обнаружили $6,5 млн. Деньги были изъяты.

Ираклию Гарибашвили 43 года. Он родился в Грузии, отучился в Тбилисском государственном университете им. Иване Джавахишвили по специальности международные отношения и Сорбонском университете Paris-I на факультете политических наук.

В 2012-м Гарибашвили присоединился к партии «Грузинская мечта», которая в том же году победила на парламентских выборах. В 2013-м занял пост премьер-министра Грузии, став самым молодым политиком на этой должности. Тогда ему был 31 год.

В 2015-м Гарибашвили подал в отставку, а в 2021-м вновь возглавил правительство республики. В январе 2024 года Гарибашвили сообщил о своем уходе с этого поста, его место занял Ираклий Кобахидзе.

В апреле того же года он заявил об уходе из политики из-за того, что на протяжении нескольких недель не прекращались спекуляции в связи с его будущей политической деятельностью.

«С Божьей помощью мне удалось добросовестно выполнить свой долг перед нашей страной и народом. <…> Сейчас я не вижу необходимости оставаться председателем партии [«Грузинская мечта»] и в политике в целом. Именно поэтому я принял решение покинуть пост председателя «Грузинской мечты» и уйти из политики. Я продолжу служить стране на другой позиции», — говорил Гарибашвили.

