Экс-профессор МГТУ им. Баумана, гражданин России и Великобритании Александра Кибальченко получил 13 лет и три месяца колонии строгого режима по делу о похищении и заказном убийстве своего бывшего зятя. Об этом со ссылкой на решение Мособлсуда сообщает прокуратура Москвы.

По данным ведомства, 4 марта 2021 года на улице Маршала Тухачевского на зятя Кибальченко, который выходил после очередного судебного заседания из здания Хорошевского районного суда, «напали, ударили его электрошокером и насильно посадили в автомобиль».

«Затем потерпевшего привезли на территорию гаражно-строительного кооператива “Зенит” в городе Красногорск Московской области, где в салоне автомобиля, затянув вокруг шеи ремень безопасности, задушили. Труп сообщники оставили в гараже и с места преступления скрылись», — уточнили в прокуратуре.

Как отмечает надзорный орган, после убийства зятя Кибальченко «приехал к месту нахождения трупа и, убедившись в смерти зятя, попытался покинуть Российскую Федерацию, но был задержан на Белорусском вокзале».

«В момент нападения потерпевший разговаривал по телефону с отцом, который понял, что в отношении сына совершено преступление, и обратился в правоохранительные органы. Преступление было раскрыто благодаря информации, полученной с камер видеонаблюдения системы “Безопасный город”», — заявили в прокуратуре.

Кибальченко получил 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Исполнитель заказного убийства был приговорен к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

По данным «Коммерсанта», жертвой оказался программист Тимур Зайниев, а его убийцей — бывший водитель патрульно-постовой службы МВД Роман Осипов.

Суд присяжных счел, что 68-летний Кибальченко виновен в организации сопряженного с похищением человека убийства по найму (ч. 3 ст. 33 и п. «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), но, в отличие от Осипова, заслуживает снисхождения.

Обвинение запрашивало для экс-профессора 18 лет колонии строгого режима, а для Осипова — 19.

Кибальченко, как уточняет газета, в прошлом был профессором и имел отношение к разработке многоразового ракетоплана «Буран», а после стал брокером на фондовой бирже.

Конфликт между ним программистом Зайниевым и Кибальченко произошел из-за разлада в семье.

«Зайниев развелся с его дочерью, и супруги начали тяжбу как за недвижимость, так и возможность опеки над детьми и встреч с ними. В ходе разбирательств программист отстоял проживание детей в России и запрет на их вывоз в Великобританию к бывшему тестю», — говорится в статье.

В марте 2021 года после судебного заседания Зайниева схватили у здания Хорошевского райсуда «и вывезли в подмосковный гараж», где, как постановил суд, Осипов задушил жертву.

При этом бывший сотрудник МВД, как уточняет «Ъ», представлялся Кибальченко как полковник ФСБ, который курирует «Росатом». На убийство программиста он согласился за 50 тыс. долларов, а для выполнения этого плана Осипов привлек троих своих знакомых.

«Один из них, заключив контракт с Минобороны, отправился на СВО, а еще двух присяжные оправдали», — говорится в статье.

Адвокат Александра Кибальченко Олег Середа сообщил, что решение об обжаловании пока не принято, так как еще надо изучить мотивировочную часть приговора.

Представляющий родителей Зайниева адвокат Антон Щербаков заявил, что присяжные смогли объективно во всем разобраться и вынести верный вердикт в отношении виновных, сроки для которых он назвал справедливыми.