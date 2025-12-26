Мосгорсуд вынес обвинительный приговор бывшему дипломату Арсению Коновалову по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.

Коновалову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей и установил ограничение свободы сроком на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установило следствие, Коновалов, будучи сотрудником Министерства иностранных дел России, во время длительной командировки на территории США вступил в преступный сговор с американскими спецслужбами. Согласно материалам дела, он инициативно передал представителям иностранной разведки секретную информацию, ставшую ему известной по службе, получив за это денежное вознаграждение.

Оперативные мероприятия, в последствии проведенные органами безопасности, позволили зафиксировать противоправную деятельность дипломата. В марте 2024 года Коновалов был задержан сотрудниками ФСБ.

В начале декабря Мособлсуд вынес приговор бывшему научному сотруднику Института общей физики имени Прохорова РАН Артему Хорошилову, признав его виновным в госизмене и нескольких других тяжких преступлениях. Его приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в 2022 году физик перечислил на Украину и в фонды ее поддержки более 689 тысяч рублей, в том числе в криптовалюте. После этого, по версии следствия, он вступил в сговор с украинской хакерской группировкой и организовал DDoS-атаки на интернет-ресурсы «Почты России», что привело к временному выводу их из строя.

Далее, с мая 2022 по январь 2023 года, Хорошилов, по утверждению обвинения, перешел к подготовке диверсии. Он выбрал объект — железнодорожные пути в Подмосковье вблизи воинской части, провел их фотосъемку, приобрел горючее и искал в интернете инструкции по изготовлению взрывного устройства. Реализовать замысел ему помешало своевременное вмешательство ФСБ.

Сам Хорошилов частично признавал факты, но давал им иное толкование. Он не отрицал финансовых переводов, объясняя это желанием помочь гражданскому населению Украины, среди которого есть его родственники.

Гособвинение настаивало на 25 годах колонии, аргументируя это, в частности, высоким интеллектом подсудимого, который, по мнению прокуратуры, не смягчает, а усугубляет его вину.