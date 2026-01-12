Бывшую ведущую программы о путешествиях «Орел и Решка» Василису Хвостову не пустили в США и отправили в иммиграционную тюрьму, где она провела сутки. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram*.

Хвостову задержали на паспортном контроле в аэропорту Нью-Йорка. По ее словам, проверяющих насторожило то, что девушка летела бизнес-классом. Также их якобы напрягло большое количество штампов в ее паспорте, которые в том числе были поставлены во времена, когда она вела «Орел и Решку».

Из-за возникших подозрений россиянку пригласили на дополнительную проверку багажа. В ходе досмотра сотрудники аэропорта обнаружили в ее чемодане тетрадь с надписью HORNY BIBLE («пошлая Библия») и БДСМ-костюм. По утверждению девушки, это был ее реквизит для юмористического ролика. В частности, тетрадь ей была нужна для съемок ролика, под обложкой скрывались обычные записи на испанском языке.

«Но для него [офицера] это было уже неважно. Это [тетрадь с надписью HORNY BIBLE] был третий триггер», — убеждена Хвостова.

На досмотре багажа проверки не закончились, девушку увели в комнату для допроса и попросили показать телефон. Сотрудник аэропорта зашел в Instagram*, где в описании профиля блогерши заметил фразу «семь лет секси путешествий». По словам Хвостовой, офицер подумал, что девушка «рекламирует свои услуги».

«Затем он придрался к абсолютно шуточному видео. <…> На меня нацепили наручники. <…> В конце допроса он говорит: «Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Пройдемте с нами, вы будете находиться <…> в тюрьме для иммигрантов»», — вспоминает экс-ведущая «Орла и Решки».

Василиса Хвостова — российская телеведущая, которая работала на телеканале «Пятница». В своих соцсетях девушка рассказывала, что проходила кастинг в программу «Пятница News», но формат ей не подошел. После Хвостову утвердили в проект «Жизнь: забесплатно», который вышел на экраны в 2018 году.

С 2020 по 2021 год она работала ведущей «Орла и Решки». Хвостова признавалась, что любила путешествовать и до того, как в ее жизни появилась эта программа. Однако с появлением «Орла и Решки» девушка «окончательно привыкла к кочевому образу жизни».

В 2022 году Хвостова покинула Россию, в настоящее время она проживает в Испании.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена