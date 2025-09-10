Телеведущий Александр Белоногов, известный как бывший виджей «МTV Россия» Александр Анатольевич, в интервью программе «Легенда» на RTVI раскритиковал молодое поколение.

Белоногов заявил, что, будучи преподавателем, невысоко оценивает своих студентов, желающих попасть на радио и телевидение. По его словам, многие из них считают, что можно «ничего не делать и всего добиться». «Они хотят вот прямо здесь и сейчас: «Хочу быть звездой, хочу вот это вот всё, и чтобы не напрягаться»», — отметил телеведущий.

В этом виновато «поколение, которое вырастило» таких людей, считает Белоногов.

«Когда у тебя есть свой пупсик и ты его любишь, это прекрасно. Когда ты знаешь, что он самый лучший, это нормально. Но когда ты его напичкиваешь всякой ерундой вместо того, чтобы действительно чему-то научить, это катастрофа. Причем в первую очередь твоя, а потом уже и его, потому что он к вам придет и скажет: «А почему я никто?» — «Потому что я тебя ничему не научил: я тебя только обихаживал, хвалил, кормил-поил и всем обеспечил»», — рассуждает ведущий.

По его мнению, такие люди были всегда, «просто их популяция почему-то стремительно стала расти». «Подкосило образование, просвещение и культура», — заявил Белоногов.

При этом он не согласился с мнением, что поколение MTV неправильно воспитывает детей.

«Дело не в MTV и не в молодежном телевидении вообще, а в воспитании дома <…> Если мальчики и девочки начинают копировать Бивиса и Баттхеда, это значит, что кто-то что-то дома недокрутил в воспитании», — считает экс-виджей.