Бывший заместитель главы Минтруда РФ Алексей Скляр найден мертвым в частном доме в московском поселении Филимонковское, сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, причиной смерти экс-чиновника стало самоубийство.

Спасатели обнаружили тело 50-летнего Скляра лежащим у порога входной двери дома, которая была оставлена открытой. Shot пишет, что перед смертью экс-замминистра разослал друзьям прощальные сообщения, в которых негативно отзывался о своей супруге.

Вдова Скляра Юлия отказалась отвечать на вопросы журналистов, поскольку «находится в состоянии сильного эмоционального потрясения», сообщает телеграм-канал Baza. Источники в окружении супругов рассказали ему, что в течение последних нескольких лет между Алексеем и его женой часто возникали ссоры из-за ревности.

Алексей Скляр родился 25 апреля 1975 года в краснодарском Славянске. В 1997 году он получил диплом Кубанского госуниверситета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а в 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАГС, сейчас РАНХиГС) по программе «Финансово-кредитная и налоговая политика государства». Защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

Карьеру Скляр начал в январе 1995 года и за семь лет дошел до должности замгендиректора ОАО «Краснодарагропромснаб». До прихода в Минтруд он работал на высоких должностях в краснодарском управлении Федерального казначейства (с 2002 по 2013 годы) и Счетной палате (с 2013 по 2018 годы), где также специализировался на внедрении и развитии информационных систем.

Скляр занимал пост замминистра труда и соцзащиты РФ с 2018 по 2022 годы, курируя вопросы, связанные с работой информационных систем и предоставлением государственных услуг в электронном виде. В распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина о его увольнении говорилось, что он ушел по собственному желанию.

В августе 2022 года Скляра назначили вице-президентом Российского экспортного центра (РЭБ) по стратегии цифровизации платформы «Мой экспорт» в информационной системе «Одно окно». В сообщении о его назначении говорилось, что перед ним ставится задача вывести эту платформу на новый уровень удобства и функциональности.