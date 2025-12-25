Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Окунева объявили в розыск по уголовному делу о превышении полномочий и ограничении конкуренции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Информация об уголовном деле опубликована на сайте областного следственного управления СКР без указания имени фигуранта. В сообщении указано, что обвиняемым является экс-вице-губернатор Ростовской области, руководивший государственным унитарным предприятием. Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики.

Следствие установило, что в 2016 году Окунев, возглавляя государственное унитарное предприятие по строительству, ремонту и обслуживанию автодорог (АО «Ростовавтодор»), одновременно через подконтрольных ему лиц руководил фирмами-конкурентами — ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель».

Под его управлением обе эти организации вместе участвовали в закупках и торгах, поднимая цены и обеспечивая себе госконтракты по максимально высокой цене. Предприятие, которым руководил Окунев, из-за его действий было привлечено к административной ответственности и потеряло на этом свыше 200 млн рублей, отметили в СК.

Экс-замгубернатора Ростовской области объявили в розыск, следствие собирается ходатайствовать о заочном аресте и пытается установить его местонахождение.

Накануне, 24 декабря, российская Генпрокуратура сообщила об изъятии имущества ростовского экс-вице-губернатора в доход государства. Соответствующее решение принял Гагаринский районный суд Москвы. Аналогичная мера принята в отношении бывшего заместителя Окунева Светланы Шаповаловой, которая работала главным бухгалтером в «Ростовавтодоре», и их родственников.

В Генпрокуратуре, комментируя судебное постановление, пояснили, что Окунев и Шаповалова пользовались служебным положением для незаконного обогащения. Среди конфискованного — 36 объектов недвижимости в Ростовской области, самом Ростове-на-Дону и в Москве, включая пять квартир в элитных жилых комплексах, а также 25 грузовых и премиальных легковых автомобилей. Кроме того, с фигурантов взыскали более 100 млн рублей в счет незаконно приобретенного ими, но впоследствии проданного имущества.

По мнению Генпрокуратуры, Окунев и Шаповалова приобретали дорогостоящее имущество на вырученные незаконным путем средства и регистрировали их на своих родственников, доходы которых не позволяли делать такие покупки. Таким образом, в частности, было куплено более 30 тягачей и полуприцепов.

В надзорном ведомстве считают, что при переходе на пост вице-губернатора Ростовской области Окунев «продолжил заниматься незаконной деятельностью» вместе с Шаповаловой, которая стала его заместителем. По версии следствия, на госслужбе Окунев получил 219,4 млн рублей незаконной прибыли, а его подельница — 212 млн рублей.

Окунев родился в городе Сальске, в 1993 году окончил Ростовскую госакадемию строительства со специализацией в сфере строительства автодорог и аэродромов, работал в Сальском строительном управлении и Зерноградском ремонтно-строительном управлении, возглавлял «Монтажгазспецстрой» в Кагальницком районе, Родионово-Несветайский и Азовский ДРСУ.

В 2009-2011 годах Окунев занимал должность ростовского замминистра транспорта, с 2012 года руководил «РостовАвтоДором», а в конце 2020 года был назначен главой регионального Минтранса. С ноября 2021 года по 2024 год он совмещал эту работу с выполнением обязанностей замгубернатора Ростовской области. В апреле 2024-го руководивший тогда регионом Василий Голубев подписал указ о его отставке с формулировкой об уходе по собственному желанию.

Также Окунев являлся членом «Единой России», но страница с информацией о нем сейчас удалена с сайта партии.