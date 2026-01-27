Экс-замгубернатора Краснодарского края и гендиректора медиагруппы «Кубань 24» Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ранее собеседник ТАСС сообщил, что с участием Миньковой проводятся следственные действия. Еще 20 января агентство писало, что силовые структуры проверяют чиновницу на возможную причастность к незаконному получению доходов за счет бюджета.

Поводом стала ситуация со зданием медицинского учреждения в Краснодаре, которое ранее находилось в собственности семьи Миньковой. Как утверждает источник, помещение сдавалось под поликлинику, а арендные платежи осуществлялись из бюджетных средств.

Baza уточняет, что речь идет о двухэтажном здании городской поликлиники № 16 в Краснодаре. По данным телеграм-канала, объект ранее принадлежал бывшей свекрови Миньковой. Как сообщает Baza, в 2018 году мать мужа чиновницы Татьяна Мочалова заключила государственный контракт на аренду этого двухэтажного здания для местной больницы. По предварительным оценкам, за последующие четыре года она получила свыше 20 млн рублей из бюджета.

В посте говорится, что в настоящее время устанавливается обоснованность таких расходов для медицинского учреждения, а также роль бывшего замгубернатора в заключении договора. Помимо этого, следствие проверяет возможную причастность Миньковой к другим социальным проектам в крае, по которым уже проводились обыски и задержания.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что на прошлой неделе в администрации, связанной с Миньковой, прошли обыски из-за срыва строительства краевых социальных объектов. Кроме того, по словам источника, за последние месяцы в регионе были задержаны несколько чиновников высокого уровня.

Минькова работала в должности вице-губернатора Краснодарского края с 2015 года и курировала сферу здравоохранения. 28 октября 2025 года чиновница ушла со своей должности. В телеграм-канале она написала, что это решение было «продиктовано личными убеждениями», подчеркнув, что прошедшие десять лет стали важными для социальной сферы региона и сопровождались «немалым количеством вызовов».

После отставки Минькова возглавила телеканал «Кубань 24», а ее должность занял бывший руководитель медиагруппы Вениамин Кондратьев.