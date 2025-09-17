Разработка отечественного аналога спутниковой системы Starlink кардинально усилит операционные возможности российских войск в зоне военной операции. Как пояснил Инфо24 эксперт в космической отрасли Дмитрий Конаныхин, создаваемая система обеспечит Вооруженным силам России качественно новый уровень связи, устойчивой к современным средствам радиоэлектронной борьбы.

По словам специалиста, внедрение отечественной спутниковой группировки позволит коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

«Российские военные получат не только технологическое превосходство в области связи, но и возможность координировать действия в режиме реального времени на всей территории проведения СВО», — отметил он.

Конаныхин подчеркнул, что это особенно важно в условиях, когда украинская армия активно использует аналогичные технологии.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал скорое создание отечественного аналога системы Starlink, которая активно используется украинскими военными — в настоящее время ВСУ располагают более чем 50 тысячами терминалов.

Конаныхин также раскрыл детали развертывания группировки: первые 16 спутников будут выведены на орбиту уже в декабре 2025 года, а в течение последующих двух лет планируется запуск еще более 300 аппаратов. Общее количество спутников в системе превысит 900.

При этом точная дата полного ввода системы в эксплуатацию сознательно не разглашается — эта информация относится к категории государственной тайны, поскольку представляет стратегический интерес для потенциальных противников.

Актуальность проекта подчеркивается регулярными сбоями в работе Starlink у ВСУ. Последний инцидент 15 сентября 2025 года, когда система не работала в течение 2,5 часов по всей линии фронта, демонстрирует риски зависимости от иностранных технологий в боевых условиях. Отечественный аналог Starlink призван устранить подобные уязвимости и обеспечить бесперебойную связь для российских подразделений.