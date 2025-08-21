Крупные американские исполнители пока воздерживаются от гастролей в Россию из-за рисков для своей репутации. Такое мнение высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что, несмотря на наблюдаемое потепление в сфере культурного обмена между Россией и США, оно остается весьма ограниченным. Пока речь идет лишь о первых сигналах, без каких-либо конкретных договоренностей или четких планов.

В связи с этим продюсер считает, что шансы на проведение концерта американского рэпера Post Malone (настоящее имя — Остин Пост) в Санкт-Петербурге, информация о котором ранее появилась в СМИ, в ближайшее время невелики.

Тем не менее, Рудченко обратил внимание на первые признаки улучшения диалога между Россией и США, приведя в пример согласие американского исполнителя выступить на конкурсе «Интервидение», которое состоится в Москве в сентябре.

«Претендент уже есть — участник “Интервидения” из Соединенных Штатов едет к нам. То есть определенная тропинка протаптывается между двумя государствами. Поэтому будут более теплые отношения и начнется культурный обмен, но не в ближайшее время, поэтому больших звезд пока ожидать в России не придется», — пояснил эксперт.

Утром 21 августа телеграм-канал SHOT сообщил, что американский рэпер Post Malone планирует дать концерт в России. По данным канала, переговоры с организаторами якобы находятся на финальной стадии. Выступление артиста может состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в период с 14 по 18 ноября. Визит музыканта будет кратким — всего на несколько дней, без дополнительных планов, отмечает SHOT. Для проживания рэпера забронирован президентский люкс в отеле Trezzini Palace Hotel с видом на Неву.

В начале августа в Москве и Сочи выступил с концертами американский рэпер Akon. После этого он заявил телеграм-каналу Mash, что намерен значительно расширить географию своих российских гастролей. Как сообщил артист, он готов организовать масштабный тур по регионам России, включая города Сибири. Рэпер отметил, что возвращение в Россию стало для него долгожданным событием, и теперь он стремится познакомиться со страной ближе.