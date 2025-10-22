Банк России представил четыре сценария развития экономики, на основе которых управляющий партнер Smarent Виктор Зубик спрогнозировал ситуацию на ипотечном рынке. Согласно базовому сценарию, к 2026 году ключевая ставка может снизиться до 12-13%, а ипотечные ставки — до 15%.

Основные сценарии ЦБ:

Базовый (наиболее вероятный): ставка по ипотеке около 15% к 2026 году

Дезинфляционный : ипотека может подешеветь до 12-13%

Проинфляционный : сохранение дорогой ипотеки со ставками выше 14%

Рисковый: ставки могут достичь 16-20%, ипотека станет элитарным продуктом

В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что даже в оптимистичном сценарии ипотека 2026 года будет существенно дороже докризисных уровней. При этом недвижимость сохранит свою функцию инструмента сбережения капитала, однако наибольший спрос будет сосредоточен на ликвидных объектах в устойчивых локациях.

Отдельно Зубик подчеркнул, что в условиях неопределенности важно выбирать качественные активы, соответствующие личным целям и горизонту планирования, а не пытаться «угадать» идеальный момент для покупки.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко выступил с инициативой введения отдельной льготной программы ипотечного кредитования для учителей и врачей. Это предложение было озвучено в связи с запуском в Казахстане аналогичной программы, предусматривающей ипотеку под 1% для специалистов, переезжающих в сельскую местность.

По мнению парламентария, реализация ипотечной программы должна быть синхронизирована с законопроектом об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов. Парламентарий предлагает предоставлять врачам беспроцентную ипотеку при переезде в сельскую местность, что позволит совместить достойное жилье, профессиональную практику и приемлемый уровень дохода. Алексеенко считает, что таким образом России удастся добиться развития малых территорий.