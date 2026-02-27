Личное имущество, которое жильцы оставляют без присмотра на лестничных клетках или в других общих пространствах многоквартирного дома, могут изъять приставы, рассказал «Абзацу» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, весь процесс утилизации в итоге придется оплатить владельцу.

Он напомнил, что процедура изъятия вещей начинается, если владелец игнорирует предписания надзорных органов, и процедура доходит до суда. Получая исполнительный лист, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбуждает производство и дает пять суток на то, чтобы добровольно избавиться от имущества.

Если владелец не открывает двери или не убирает вещи самостоятельно, приставы назначают день принудительного исполнения.

«Вскрыть помещение или тамбурную дверь могут с привлечением сотрудников полиции и понятых. Это необходимо для официальной фиксации процесса и обеспечения порядка на путях эвакуации», — объяснил Бондарь.

При этом сами сотрудники ФССП не занимаются вывозом мебели и мусора из подъезда, уточнил эксперт. Как правило, для этого нанимают специализированную компанию или задействуют управляющую организацию. Все расходы, которые могут достигать нескольких десятков тысяч рублей, обязан оплатить нарушитель.

Бондарь подчеркнул, что обнаруженные ценные вещи не будут выбрасывать, а опишут и передадут на хранение. В этом случае владелец также обязан оплатить каждый день нахождения имущества на складе.

«Лучше вовремя убрать склад вещей из подъезда самостоятельно, так как простая жалоба соседей может запустить этот маховик проверок с крайне неприятными финансовыми последствиями», — заключил собеседник «Абзаца».

Ранее эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Денис Хмелевский рассказал, что за временное складирование строительных материалов в коридорах многоквартирного дома во время ремонта можно получить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Он пояснил, что такое захламление считается нарушением правил пожарной безопасности.