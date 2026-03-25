Товары, представленные на российских маркетплейсах, могут подорожать на 15% из-за изменений в правилах торговли, предложенных Минпромторгом. Об этом рассказала NEWS.ru доцент кафедры маркетинга университета «Синергия», кандидат экономических наук Лариса Каменская.

По ее словам, инициатива Минпромторга о запрете для маркетплейсов определять стоимость продукции сузит пространство возможностей онлайн-площадок для внедрения программ лояльности, а также инструментов, направленных на стимулирование спросов.

«Отмена кешбэков, акций, бонусов и скидок усложнит работу селлеров и приведет к повышению цен на товары в среднем до 15%», — пояснила Каменская.

Она обратила внимание на двойственную природу последствий подобных решений для потребителей. Исчезновение привычного объема кратковременных скидок и «распродажных» предложений приведет одновременно к увеличению и стабилизации конечной стоимости продукции, считает эксперт.

Одновременно с этим, указала Каменская, такой шаг позволит добиться более высокого уровня прозрачности ценообразования — в частности, поможет избавиться от практики резких перепадов цены по завершении краткосрочных акций.

Ранее о законопроекте Минпромторга, предполагающем введение нового запрета для маркетплейсов на определение цены товаров, сообщил РБК. В соответствии с положениями проекта закона, право на определение стоимости товаров должно быть закреплено за продавцами.

Законопроект Минпромторга оговаривает поэтапное внесение изменений в правила ценообразования на маркетплейсах. В случае принятия документа в рамках первого этапа торговые площадки будут обязаны согласовывать с продавцами введение скидок. В то же время продавцу, согласно законопроекту, необходимо будет предоставить право отказаться от участия в акции как конкретного товара, так и всего своего ассортимента.

Следующий этап содержит возможность полного запрета на участие в определении цен для маркетплейсов.