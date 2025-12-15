Искусственный интеллект и робототехника сделают войны будущего более разрушительными. Об этом RTVI рассказал израильский военный историк, доцент Еврейского университета в Иерусалиме Дани Орбах.

По мнению эксперта, ИИ позволит ускорить процесс распознавания законных военных целей.

«Искусственный интеллект и робототехника, как мы видим в Газе, способны экспоненциально увеличить число законных целей, по которым разрешено наносить удары», — отметил собеседник RTVI.

Использование ИИ на войне может привести к тому, что стороны военного конфликта потенциально смогут причинить больше тотальных разрушений на законных основаниях. С другой стороны, внедрение нейросетей способно повысить степень соблюдения норм международного права, добавил Орбах.

«ИИ не будет уставать. Многие плохие решения на самом деле принимают из-за нехватки времени. На войнах офицеры порой почти не спят, и они могут быть разгневаны, могут захотеть мести. Война — это очень эмоциональное явление», — сказал военный историк.

В то же время Орбах считает, что искусственный интеллект не заменит человека в военном деле.

«Откажутся ли люди от возможности самостоятельно принимать решения? Я в этом не так уверен. Насколько я знаю, например, из опыта войны в Газе, ИИ широко использовался при наведении на цели, но при нем всегда был военный, который утверждал решения», — рассказал эксперт.

По его словам, использование ИИ в военной сфере имеет прямую аналогию с его применением в медицине.

«Как пациент, вы действительно захотите, чтобы решения, которые могут повлиять на вашу жизнь, принимались машиной? Пациенты просто не согласятся с этим. Они предпочтут, чтобы на другом конце провода был человек. Это относится и к военному делу», — заключил Дани Орбах.