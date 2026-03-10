Единый регистр беременных в российской системе здравоохранения нужен для систематического мониторинга демографической ситуации и качества медицинской помощи. Об этом в интервью KP.RU рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев.

По его словам, собранные в одном месте данные по беременности позволят анализировать риски, выявлять проблемные зоны и выстраивать эффективную организацию помощи.

«Это важно для планирования — закупок лекарственных препаратов, оценки потребности в финансировании, формирования федеральных и региональных программ помощи», — пояснил эксперт.

Кроме того, регистр поможет обеспечить преемственность лечения — например, если женщина во время беременности наблюдается у нескольких врачей. Жулев отметил, что система снизит риск ошибок при диагностировании, а также повысит эффективность терапии и поможет соблюдать единые стандарты ведения пациенток.

«Для самих пациентов важен другой аспект — прозрачность и непрерывность медицинской истории <…> Уменьшается число бюрократических барьеров, упрощается подтверждение диагноза, оформление льгот и получение терапии», — сказал он.

Жулев добавил, что при наличии такого регистра снижается риск того, что данные потеряются. Это значит, что доступ к ним будет у женских консультаций, роддомов и другим медицинских организаций.

Представитель ВСП отметил и значимость обеспечения безопасности персональных данных и предотвращения утечек — такие риски возникают при расширении круга пользователей системы. В связи с этим механизмы доступа к данным из регистра должны быть максимально прозрачными и строго регламентированными, считает он.

Отвечая на вопрос об опасении пациентов лишний раз обращаться к врачам, чтобы не попасть в регистр, Жулев заявил, что «такие опасения теоретически могут возникать», если граждане будут недостаточно информированы о целях и принципе работы системы.

С 1 марта в России в рамках федерального регистра лиц с с отдельными заболеваниями появился и регистр беременных. В системе будет содержаться информация о постановке женщины на учет, наличии у нее критических состояний, исходе беременности, дате и времени рождения ребенка и о наличии у него врожденных аномалий. Данные попадают в систему автоматически.

Согласно постановлению правительства, доступ к данным из регистра помимо Минздрава получат Росстат, Росздравнадзор, МВД и фармацевтические организации.

Комментируя появление регистра, резидент ГК InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила RTVI, что он может создать угрозы безопасности россиян. Она обратила внимание, что часть из тех, у кого будет доступ к данным, не связаны медицинской и врачебной тайной, присягой или формой секретности.

«Это гарантирует в ближайшем будущем масштабные утечки медицинских данных к криминалу всех видов. <…> Значительная часть утечек происходит из государственных информационных систем, в том числе — из систем Министерства внутренних дел», — рассказала она.

Касперская выразила обеспокоенность и тем, что в регистр попадут беременные. Она считает, что это заставит их «прятаться от врачей до начала родов» или идти на прием в частные клиники, что резко снизит качество подготовки к родам. «Это прямой путь к дальнейшему снижению рождаемости и, как следствие, демографической катастрофе», — заключила она.