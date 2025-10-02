При 30-дневной просрочке имущественного налога Федеральная налоговая служба (ФНС) может инициировать принудительное списание средств со счетов должника. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила экономист Анна Полякова.

«Если в течение 30 дней вы не докажете, что начисления некорректны, или не подадите возражение, деньги спишут принудительно с банковских счетов, электронных кошельков и даже цифровых рублей», — пояснила она.

Эксперт уточнила, что при недостатке средств на счетах налоговая служба может пойти дальше.

«Если средств не хватит, наложат арест на имущество — квартиру, транспорт, аудио, видео и бытовую технику, телефоны и прочее», — добавила Полякова.

При этом единственное жилье и вещи первой необходимости изъятию не подлежат.

К финансовым последствиям добавляются и другие ограничения. Как отметила Полякова, после двух месяцев просрочки при долге от 10 тысяч рублей должник не сможет выехать за рубеж, даже в командировку — ни наземным транспортом, ни самолетом. Кроме того, ФНС уведомит о долге работодателя, что может негативно сказаться на деловой репутации.

Особенно серьезными последствия могут быть для индивидуальных предпринимателей.

«Усложнит положение статус индивидуального предпринимателя, так как взыскание будет проходить через суд и часто касается крупных сумм», — предупредила экономист.

В случае обнаружения недоплаты предпринимательских налогов может наступить как административная, так и уголовная ответственность, отметила она.

Что делать при подозрении на ошибку в налогах

При обнаружении ошибки в начислении имущественного налога не следует сразу его оплачивать, рекомендует преподаватель Финансового университета Мария Антонова. Эксперт советует начать с тщательной проверки.

«Проверяем все объекты недвижимости, сверяем корректность кадастровых номеров земельных участков, мощность двигателя автомобиля, отмену или введение местных льгот», — пояснила она в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт советует сравнить налоговую нагрузку за текущий и прошлый год, отметив, что существенных изменений быть не должно, если только не продавались или не приобретались новые объекты налогообложения.

Антонова подчеркивает важность оперативных действий: «Одновременно с этим запрашиваем акты сверки по вызывающим сомнения периодам и налогам и ни в коем случае не платим имущественные налоги до момента выявления расхождений».

При этом она уточняет, что «лучше их недоплатить, чем потом возвращать и зачитывать».

Кроме того, по словам эксперта, важно вовремя получать налоговые уведомления, так как отсутствие расчетов от ФНС может сигнализировать о мошенничестве с недвижимостью.

Если расхождения подтвердятся, следует обратиться в налоговую службу для актуализации информации, рекомендует Антонова. При несогласии с результатами проверки можно подать жалобу или обратиться в суд, предварительно подготовив документы, подтверждающие вашу позицию.