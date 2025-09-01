Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила, что обратилась в Экспертный совет по вопросам законодательства о рекламе ФАС России из-за провокационной рекламы с 13-летней дочерью телеведущей Виктории Бони. Копия обращения есть в распоряжении RTVI.

Возмущение Останиной вызвали рекламные ролики одного из российских брендов, в которых снялась Анджелина Смерфит (13-летняя дочь Виктории Бони и бизнесмена Алекса Смерфита). Девочка является подданной Монако, у нее нет российского гражданства.

«Современная реклама эксплуатирует не просто женскую сексуальность, а также и детскую. Последние несколько дней популярность набирают рекламные ролики <…>, в которых снялась тринадцатилетняя девочка Анджелина Смерфит во время своего приезда в Москву. Не надо быть глубинным психологом или экспертом в вопросах просвещения, чтобы понять, какой именно ценностный посыл направляется нашим детям и подросткам через данный образ», — заявила депутат.

Парламентарий отметила, что в комитет Госдумы по защите семьи уже поступают жалобы от граждан, которые выражают «озабоченность и негодование подобной пропагандой чуждых нам ценностей, а также навязыванием иностранных порядков и принципов».

Останина попросила Экспертный совет подготовить рекомендации и представить их в Федеральную антимонопольную службу для «принятия решений о соответствии подобной рекламы требованиям законодательства Российской Федерации, реализации государственной политики в области контроля соблюдения рекламного законодательства и подготовки предложений по совершенствованию такого законодательства».

В своем телеграм-канале Останина заявила, что дочь Бони представлена в рекламе «в крайне, мягко говоря, неоднозначном образе».

«Не надо быть глубинным психологом, чтобы понять, какой именно ценностный посыл направляется нашим детям и подросткам через данный образ, который запросто можно представить себе в журналах типа Playboy. Возникает закономерный вопрос: как такое стало возможно, и почему на все это не реагирует государство?» — сообщила она.

Кроме того, депутат заявила, что следует срочно собрать круглый стол по «проблеме использования сексуализированных детских образов в рекламе».