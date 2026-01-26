В Москве вынесен обвинительный приговор по делу о планировании террористического акта в центре столицы накануне Дня Победы. Московский городской суд признал Андрея Бызова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) виновным в совершении особо тяжких преступлений.

Следствие установило, что Бызов был завербован запрещенным на территории России «Русским добровольческим корпусом» для совершения теракта. Его задачей являлся подрыв взрывного устройства на Красной площади в преддверии празднования 9 мая 2025 года.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ и МВД в мае 2025 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были собраны доказательства его причастности к террористической деятельности.

26 января суд признал Бызова виновным по трем статьям Уголовного кодекса: публичное оправдание терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5) и приготовление к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205).

Бызов осужден на 18 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, последующие — в колонии строгого режима. На момент вынесения приговора Бызов находился под стражей.