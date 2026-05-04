Бывший мэр Нью-Йорка и близкий соратник Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, был экстренно доставлен в больницу Флориды. По заявлению официального представителя 81-летнего политика, его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

За два дня до госпитализации, во время появления на шоу «America’s Mayor Live» в пятницу, Джулиани жаловался на плохое самочувствие и сильный кашель.

Представитель Джулиани заявил, что бывший мэр всегда был бойцом, который встречал жизненные вызовы с непоколебимой силой, и сейчас он продолжает бороться.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал Джулиани «настоящим воином» и «лучшим мэром в истории Нью-Йорка», выразив глубокое сожаление в связи с его болезнью.

Эрик Адамс, предшественник нынешнего мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, также пожелал политику скорейшего выздоровления, отметив его заслуги перед городом в дни терактов 11 сентября. Адамс пообещал выкурить с ним сигару после выписки.

В июне 2024 года представители Джулиани заявляли о возможном заболевании легких, связанном с его работой на месте терактов 11 сентября 2001 года.

В августе 2025 года политик попал в крупную аварию в Нью-Гэмпшире и получил перелом позвонка. Он остался жив благодаря пристегнутому ремню безопасности. После этого происшествия Трамп объявил о намерении наградить Джулиани президентской медалью Свободы.

Рудольфу Джулиани 28 мая исполнится 82 года.