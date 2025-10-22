Во французском городе Нанте проводится судебное расследование по делу женщины, которая утверждает, что ее пять лет продержали в заточении в гараже частного дома в деревне Сен-Мольф. Супружеская пара, которую она обвинила в фактическом похищении, арестована.

Дело было возбуждено после того, как вечером 14 октября дезориентированная 45-летняя женщина постучала в окно одного из жилых домов Сен-Мольфа и рассказала, что ее пять лет продержали в плену в гараже по соседству. Был вызван патруль жандармерии, который взял у потерпевшей показания.

Личности подозреваемых установили практически сразу. Обоих задержали, и 17 октября они предстали перед судом, где им были предъявлены обвинения в «незаконном лишении свободы с применением пыток или жестокого обращения». Женщина помещена под стражу, а мужчина взят под судебный надзор.

По словам пленницы, сначала она жила в доме с хозяйкой, которая позже выселила ее в палатку, установленную в саду, а затем и вовсе заперла в гараже — когда к ней самой въехал мужчина. Потерпевшая рассказала, что спала на шезлонге и вынуждена была справлять нужду в горшок и пластиковые пакеты, а также ела «кашу из крупы, смешанной с моющим средством». Она признала, что несколько раз ее выводили на улицу и держали целыми днями под дождем или на холоде. Кроме того, по данным прокуратуры, женщина «стала жертвой насилия».

В показаниях потерпевшей говорится, что вечером 14 октября она воспользовалась возможностью сбежать из своего «вольера», пока сожитель хозяйки дома смотрел телевизор. При госпитализации врачи отметили, что пленница страдает от обезвоживания и переохлаждения, а ее здоровье «сильно ослаблено» из-за антисанитарных условий проживания.

Дело было поручено следственной бригаде жандармерии из ближайшего города, которая смогла «частично проверить историю», рассказанную потерпевшей, и задержать подозреваемых — 60-летнюю женщину и 85-летнего мужчину.

Показания пленницы подтвердились: расследование не выявило никаких следов ее социальной и иной активности с 2022 года, в том числе каких-либо операций по банковским счетам. Последние переводы с них ушли обвиняемым. Обыски в доме и гараже тоже показали, что потерпевшая рассказала правду.

Задержанные признали, что она жила в гараже, но «преуменьшают свою ответственность», сообщил прокурор в пресс-релизе. С учетом серьезности дела оно было передано уголовному отделу прокуратуры Нанта. Расследование продолжается, задержанных обвинили в «незаконном лишении свободы с применением пыток или актов жестокости, совершённых в период с апреля 2022 года по 14 октября 2025 года», «мошенническом злоупотреблении состоянием психологического или физического подчинения человека в период с 2019 года по 14 октября 2025 года» и «мошенническом злоупотреблении слабостью уязвимого человека в период с 2018 года по 16 октября 2025 года».