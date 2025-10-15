Сейчас на многих сайтах можно встретить утверждения: «электронки — безопасная альтернатива курению». Но реальность куда сложнее. Наука уже накопила немало данных, что «пар» далеко не так безвреден, как кажется.

Как работает вейп

Электронная сигарета нагревает жидкость, содержащую никотин, ароматизаторы, пропиленгликоль и глицерин, превращая её в аэрозоль. Никакого сгорания табака действительно нет, но именно процесс нагрева и химические реакции при высоких температурах создают новые соединения — те, которых нет в обычном дыме. Формальдегид, ацетальдегид и акролеин раздражают бронхи, вызывают воспаление и одышку.

Что показывают исследования легких

Клинические исследования показывают, что даже кратковременное использование вейпов влияет на дыхательную систему. Участники экспериментов сообщали о кашле и затруднении дыхания, а лабораторные тесты выявляли признаки воспаления слизистой. Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили: у постоянных пользователей электронных сигарет выше риск хронических заболеваний легких и повышения давления. В другом исследовании (BMJ Open) у людей, которые пытались «перейти на вейп» ради здоровья, отмечались ухудшения показателей сердечно-сосудистой и легочной функции.

Влияние на сердце и сосуды

Даже там, где не видно легочных последствий, пар влияет на сосуды и сердце. Исследования Национального института здоровья США показали: вейпинг повреждает эндотелий — внутренний слой сосудов, отвечающий за их эластичность и расширение. У пользователей повышается жесткость сосудов, нарушается кровоток и активируется симпатическая нервная система — а это прямые факторы риска гипертонии и атеросклероза. Недавний метаанализ подтвердил: вейпы связаны с повышенным риском инсультов и сердечных заболеваний.

Токсины, ароматизаторы и иммунитет

Не менее тревожны и данные о составе пара. Ученые находят в нем металлы — никель, кадмий, свинец — и микрочастицы, способные проникать в легкие и кровь. Ароматизаторы усугубляют ситуацию: некоторые соединения, вроде коричного альдегида, оказывают токсическое действие на клетки дыхательных путей. Иммунная система тоже страдает — на животных моделях показано, что аэрозоль вейпа снижает способность легких сопротивляться инфекциям.

Что известно о долгосрочных рисках

Прямых доказательств того, что вейпинг вызывает рак, пока нет, но многие вещества, обнаруженные в составе пара, уже известны как канцерогенные в других контекстах. Эпидемия EVALI в США в 2019—2020 годах — яркое напоминание о риске: тысячи случаев тяжелого поражения легких, многие с летальным исходом.