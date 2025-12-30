На границе Грузии участились случаи отказа во въезде россиянам, родившимся в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Крыму. Об этом сообщает секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

Кроме них во въезде также отказывают россиянам, в паспортах которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Луганская Народная Республика, а также Запорожская и Херсонская области.

Действия грузинских пограничных властей «вносят элемент неопределенности» в планы российский туристов, отметили в диппредставительстве, а также порекомендовали гражданам, планирующим поездки в Тбилиси, взвесить сложившиеся «обстоятельства и риски».

Секция интересов России при швейцарском посольстве в Грузии начала работу в 2009 году. Это произошло после разрыва дипломатических связей между Москвой и Тбилиси на фоне вооруженного противостояния в Южной Осетии в 2008 году.

Днем 30 декабря портал TourDom.ru сообщил, что грузинские пограничники в канун Нового года не пропустили на территорию страны шестерых россиян, у которых в графе «место рождения» в загранпаспорте были отмечены Крым или Луганск.

Согласно данным издания, отказы во въезде в Грузию для граждан России происходили и ранее. В октябре двум жителям Севастополя был пожизненно запрещен въезд в страну, когда они пытались пересечь границу, предъявив российские документы, выданные на территории Херсонской области.

Еще один случай произошел с туристом, который родился и был прописан в Крыму. Несмотря на то, что он получил заграничный паспорт в Свердловской области, ему также было отказано в пересечении грузинской границы.