В августе более 150 российских звезд эстрады и представителей бизнеса должны были отправиться в круиз к Северному полюсу на лайнере, принадлежащем одной из богатейших французских семей — Пино. Однако тур не состоялся, вместо этого организаторы судятся с владельцами судна, требуя вернуть миллионы долларов, пишет Financial Times (FT).

По данным FT, двухнедельный круиз должен был проходить на лайнере Le Commandant Charcot. Предполагалось, что судно отправится с острова Шпицберген и на восьмой день достигнет географического Северного полюса.

Стоимость одной каюты начиналась от $70 тыс. и достигала $200 тыс. Как утверждает FT, в списке пассажиров были руководитель лаборатории ИИ в «Яндексе», менеджер, который помогал развивать сеть АЗС «Газпром», российский ведущий реалити-шоу с более чем 20 млн подписчиков в соцсетях, ресторатор, комики и другие. Согласно анонсу круиза, на борту гостей ожидали выступление группы «Ленинград», блюда из ресторанов со звездой Michelin и бассейн с подогревом.

Круиз отменился в июле. Изначально акции протеста запланировали жители Шпицбергена, которые оказались недовольны пришвартованным судном. Как пишет FT, это связано «с обострением напряженности из-за российско-украинского конфликта и опасений тайного вмешательства Москвы в дела соседних стран».

Тогда же компании Ponant, которой принадлежит судно, попросила убрать упоминание семьи Пино из их маркетинговых материалов на русском языке. Вместе с тем один из основателей дубайского туроператора TRVL Борис Пустовойтов заверил, что все пассажиры получили визы ЕС и никто из них не был в санкционных списках.

Судебное разбирательство

Судно Ponant наняла дубайская компания TRVL. По словам Пустовойтова, туроператор хотел осуществить прямой банковский перевод, однако французская сторона потребовала привлечь брокера.

Тогда TRVL предложила услуги компании Evita, основателем которой является россиянин Юрий Гугнин. Французы проверили платежную организацию и одобрили ее использование. Однако в июне генеральная прокуратура США предъявила Гугнину обвинения в отмывании более $500 млн и помощи российским банкам в обходе американских санкций. Российский предприниматель был арестован.

Согласно договору TRVL и Ponant, при любом нарушении режима санкций контракт может быть расторгнут. 2 июля Ponant прекратила действие документа и отказалась возвращать туроператору полученные $5,5 млн.

Ponant назвал арест Гунина «серьезным нарушением законодательства, которое подрывает законность и целостность наших деловых отношений». TRVL отмечает, что финансовый удар из-за разрыва соглашения является «совершенно катастрофическим» для «небольшой дубайской туристической компании». По словам юриста TRVL Жерома Лакрутса, есть дополнительный риск претензий со стороны 165 клиентов, которые уже оплатили свои каюты.

«Это те клиенты, с которыми не шутят, учитывая среднюю стоимость каюты», — говорится в судебном документе.

2 сентября состоялось предварительное слушание, о чем сообщается на веб-сайте суда в Марселе, передает FT.